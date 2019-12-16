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Bakan Kasapoğlu'nu şaşkına çeviren olay!

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun oturduğu sıraya "işsizlik ve mutsuzluk oscarı" olarak nitelendirdiği ödülü bıraktı. Bakan Kasapoğlu, CHP'li vekilin bu hareketi karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
 16 Aralık 2019 20:19
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Bakan Kasapoğlu'nu şaşkına çeviren olay!

Meclis Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Görüşme sırasında ilginç anlar yaşandı.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi gençlere emanet ettiğini anımsatarak, Türkiye'de 207 tane üniversite bulunduğunu söyledi.

"SÜPERMARKET AÇAR GİBİ ÜNİVERSİTE AÇILIYOR"

Bankoğlu, "Süpermarket açar gibi üniversite açarak ülkeyi getirdiğiniz hal belli. Gençler kendini mutsuz, umutsuz, daha da kötüsü baskı altında hissediyor. Sonuçsa beyin göçü. 2018 yılında yaklaşık 140 bin kişi yurt dışına göç etmiş ve bunların çoğunluğu genç. Siz her ne kadar bu kürsüden bunu daha önce de Sayın Bakanınız da reddetmiş olsa da gidiyorlar değerli arkadaşlar, hem de geri dönmemek üzere gidiyorlar" diye konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU'NUN ÖNÜNE BIRAKIP GİTTİ

Bankoğlu, gençlerin işsiz ve mutsuz olduklarını da belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun oturduğu sıraya "işsizlik ve mutsuzluk oscarı" olarak nitelendirdiği ödülü bıraktı.
Memurlar.Net
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