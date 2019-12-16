Erdoğan'ın açıklaması, emlak piyasasını hareketlendirdi
|16 Aralık 2019 20:24
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Kanal İstanbul projesi, Silivri'de emlak piyasasını hareketlendirdi. Yatırımcıların aradığı fırsatlarının Silivri'de olduğu belirten Silivrili emlakçı Alpay Denizli "Bir buçuk yıldır işler çok durgundu ancak son 3 gündür yapılan açıklamalardan sonra telefonlarımız çok şükür susmuyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesinin hayata geçirileceğini açıklaması, Silivri'de yüzleri güldürdü. Kanal İstanbul'un adı bile bölgede emlak piyasasını hareketlendirdi.
Silivri'de emlakçılık yapan Alpay Denizli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç gün önce yaptığı açıklamalardan sonra Kanal İstanbul projesine başlayacağız, bunun kazmasını vuracağız dedikten sonra iki üç gündür ciddi bir şekilde yatırımcılardan talepler gelmeye başladı. Bu tabi ki beni ve benim gibi emlak sektöründe faaliyetini sürdüren, 1,5 yıldır ekonomik koşullar sebebiyle yatırım yapmayan yatırımcıları ve emlak sektörünü umutlandırdı. İnşallah ciddi işler olacak, bölgemize ciddi yatırımlar geliyor ve bu Kanal İstanbul'la beraber iyi bir hareket getireceğine eminiz. Bir buçuk yıldır işler çok durgundu ancak son 3 gündür yapılan açıklamalardan sonra telefonlarımız çok şükür susmuyor. Bu bizi ümitlendirdi, iyi bir şeyler olacak inşallah. "dedi.
"Yatırımcıların aradığı fırsatlar Silivri'de"
"Silivri'miz İstanbul'un göz bebeği konumundadır ve yatırıma açık en iyi konumda olan bir ilçedir" diyerek sözlerini sürdüren Denizli "Burada yatırımcılar bugüne kadar da kazandılar bundan sonra da kazanacaklarına emin oldukları için buraya yatırım yapıyorlar. Tabi ki bu sadece Kanal İstanbul'la alakalı değil, havalimanına yakın olması, Kuzey Marmara otoyolunun buradan geçmesi, bunlar Silivri'yi cazip hale getiriyor. Bugün 1'e 10 kazandıran hiçbir sektör yok ki, Yatırımcının aradığı fırsatlar Silivri'de ve şu an fiyatlar da Silivri'de gayet caziptir" dedi.
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