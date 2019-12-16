Erdoğan altını çizdi: Avrupa'da ev sahibiyiz		 
%70'e varan dev indirim		 
MEB, 830 Suriyeli öğretmen haberini yalanladı		 
Faiz indirimi altına olan talebi artırdı		 
Şehit babasına, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Onardığı eski köy okulunda miniklere eğitim veriyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Demirkonak köyü Yumrutaş mezrasında, ücretli öğretmenlik yapan Özlem Karahan (27), 3 yıl önce boşaltılan 1 derslikli köy okulunu temizleyip, kendi imkanlarıyla tamir ettikten sonra anaokuluna dönüştürdü. Özlem öğretmen, 27 öğrenciye eğitim veriyor.
 16 Aralık 2019 20:42
Yazdır
Onardığı eski köy okulunda miniklere eğitim veriyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Demirkonak köyü Yumrutaş mezrasında, ücretli öğretmenlik yapan Özlem Karahan (27), 3 yıl önce boşaltılan 1 derslikli köy okulunu temizleyip, kendi imkanlarıyla tamir ettikten sonra anaokuluna dönüştürdü. Özlem öğretmen, 27 öğrenciye eğitim veriyor.

Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olan Özlem Karahan, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Demirkonak köyüne bağlı Yumrutaş mezrasında ücretli öğretmenlik yapıyor. Karahan, 3 yıl önce boşaltılan ve öğrencileri taşımalı olarak yakındaki bir ortaokula gönderilen tek katlı, 1 derslikli okulun onarımı için kolları sıvadı. Okulu köydeki kadınların da yardımıyla temizledi. Kendi imkanlarıyla boya badana yaptı. Kırık camları yenileten, evinden getirdiği halı ve kilimler ile beton zemini kapatan Karahan ayrıca dersliğe yine evinden getirdiği oyuncakları koydu. Ardından da mezradaki 27 minik öğrenciye okulun kapılarını açtı. Minik öğrenciler, kendileri için büyük fedakarlıklara katlanan Özlem öğretmene teşekkür ederken, velilerden Naşide Akbaş, Çocuklarımız anaokulu sayesinde ders yapacak. Bir anne olarak çok mutluyum. En azında çocuklarımız eğitim alacak. Çocuklarımız en azından arkadaşlarıyla nasıl iletişim kuracaklarını öğrenebilecekler dedi.

Davut Somali de, ?İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özlem öğretmenin katkılarıyla köyümüze anaokulu açıldı. Bir veli olarak çok mutluyum. Belki bu çocukların içinden doktor, öğretmen, avukat ve mühendis çıkar. Anaokulun açılmasına katısı olan herkese teşekkür ederim diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğa Koleji öğretmenleri okul yönetimine dilekçe verdi
16 Aralık 2019 19:35		 Sema öğretmen okulda öğrencilerini koroda yöre halkını müzikle buluşturuyor
16 Aralık 2019 14:23
250 haneli mahalleden 500'ü aşkın öğretmen çıktı
16 Aralık 2019 11:33		 MEB'den sınav ücreti ödemeleri Ocak ayına sarkmasın uyarısı
16 Aralık 2019 11:00
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Erdoğan'a sunduk'
15 Aralık 2019 20:06		 Gönlüne göre bir kreş bulamadı, kendi kreşini yaptı
15 Aralık 2019 15:03
Türk öğretmenlere 'ilham veren' uluslararası ödül
15 Aralık 2019 12:18		 Vali sözünü tuttu, 24 öğretmen Barcelona'yı gezdi
15 Aralık 2019 10:51
Kadın öğretmen fabrikatör oldu, ödüllü zeytin yağları üretti
14 Aralık 2019 15:15		 MEB, Ağustos atamasında boş kalan 122 kontenjana atama yaptı
13 Aralık 2019 17:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - Online alışverişte 'güvenlik' uyarısı21:22 - Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak 2020'de değişiyor21:17 - Vatani görevini asker hayatını kaybetti21:12 - Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor21:07 - Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis etkili oluyor21:02 - Erdoğan altını çizdi: Avrupa'da ev sahibiyiz20:56 - Ak Parti'li Turan: Kürsüde aslan kesiliyorlar20:51 - Bakan Pakdemirli'den 'Melen Barajı' açıklaması20:47 - Zonguldak'ta Roma dönemine ait sütunlar ele geçirildi20:42 - Onardığı eski köy okulunda miniklere eğitim veriyor
20:38 - Tik tok polis geldi! 3 gündür her yerde aranıyordu20:33 - Define avcıları mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi20:28 - Tarlasında buldu, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi20:24 - Erdoğan'ın açıklaması, emlak piyasasını hareketlendirdi20:19 - Bakan Kasapoğlu'nu şaşkına çeviren olay!20:15 - 'Öğrencilerin borçları iş bulana kadar ertelenmeli'20:11 - Saç ekiminde merdiven altı tedaviden uzak durun20:07 - 1,5 milyon liralık vurgun yapan 7 şüpheli yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
100 bin sosyal konutun yapılacağı il ve ilçeler belli oldu
İlk anket yayımlandı... Gelecek Partisi'nin alacağı oy oranı
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı
Simitçi'nin adı Emlakbank davasına da karışmıştı.
'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız
İYİ Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti
Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük
Vekiller mazot parası da istemiş!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
naim süleymanoğlu 1
dedemin insanları 1
max kruse 1
kıdem tazminatı caiz değildir 3
ferdi kadıoğlu 1
ersun yanal 1
amatem 1
maskov87 3
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 2
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam