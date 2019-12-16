Bakan Pakdemirli'den 'Melen Barajı' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Melen'de (baraj) ufak bir teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi bunu imzaladı. Hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın, binlerce baraj yaparsan bir tanesinde de ufak bir problem olabilir."

Bakan Pakdemirli'den 'Melen Barajı' açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Melen'de (baraj) ufak bir teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi bunu imzaladı. Hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın, binlerce baraj yaparsan bir tanesinde de ufak bir problem olabilir." 16 Aralık 2019 20:51 Devamını gör