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Erdoğan altını çizdi: Avrupa'da ev sahibiyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre'de İsviçre'ye Göçün 50. Yılı etkinliğinde konuştu. Erdoğan "Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz" ifadelerini kullandı.
 16 Aralık 2019 21:02
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Erdoğan altını çizdi: Avrupa'da ev sahibiyiz

Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'e bulunan Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'ye Göçün 50. Yılı Anma Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, "Geride bıraktıklarımızın hasreti içimizde büyüse de hedeflerimizden asla vazgeçmedik. Sadece gurbete gidenler için değil geride bıraktıkları için de bu 50 yıl gerçekten zor olmuştur. Yurt dışında yaşayan herhangi bir kardeşimiz hangi kökene, mezhebe, etnik temeline ait olursa olsun 82 milyondan hiçbir farkı yoktur, hepsi bizim temsilcimizdir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dün acı vatan olan Avrupa, bugün artık ikinci vatan haline geldi

"Burada bulunan Cem Karatekin kendi hayat hikayesini bizimle paylaştı. Zorluklar karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu topraklarda tutunmaya, ayakta kalmaya çalıştık. Geride bıraktıklarımızın hasreti içimizde büyüse de hedeflerimizden asla vazgeçmedik. Geride bıraktığımız yarım asır özellikle gurbeti sılaya çeviren her bir vatandaşımızın yürek parçalayıcı hikayesini olduğunu biliyorum.

"BENİM ÇOCUKLUĞUM ANNEMİ BEKLERKEN YAŞLANDI"

Sadece gurbete gidenler için değil geride bıraktıkları için de bu 50 yıl gerçekten zor olmuştur. Anne ve babası gurbete giden bir evladımız bu ayrılığı şöyle anlatıyor: Bir kez olsun anneme doyasıya sarılamadım. 11 ay beklerdim, birlikte olacağımız o 1 ayı, bütün çocukluğum anneme sarılabileceğim, sesini duyabileceğim, kokusunu hissedebileceğim yaz tatilini beklemekte geçti. Sonra bir yaz tatili çıkageldi, 'anneciğim' diyemeden çıkıp giderdi, benim çocukluğum annemi beklerken yaşlandı.

"YURT DIŞINDA YAŞAYAN HER KARDEŞİMİZ TEMSİLCİMİZDİR"

Biz gerek İsviçre'de gerekse Avrupa'nın diğer ülkelerinde kendilerine hayat kuran insanlarımızı beşeri bir köprü olarak görüyoruz. Türk toplumunun siyaset, ticaret, eğitim, sosyal hayat ve sivil toplumdaki başarılarıyla gurur duyuyoruz. Yurt dışında yaşayan herhangi bir kardeşimiz hangi kökene, mezhebe, etnik temeline ait olursa olsun 82 milyondan hiçbir farkı yoktur, hepsi bizim temsilcimizdir.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA ELEKTRONİK ORTAMI TEMİN ETTİK"

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarıyla hemhal olmak için Yurtdışında Yaşayan Başkanlığımızı kurduk. Dünyanın her yerinde Yunus Emre Enstitüleri'ni açıyoruz. Dünya çapında büyükelçi ve konsolosluklarımızın sayısını arttırarak vatandaşlarımızın devlete erişimini kolaylaştırdık. Cenevre konsolosluğumuzun yeni ofis alanı hizmete girdi. Teknomojinin imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın işlemlerini mümkün olduğunca elektronik ortamda yürütebilmesini temin ettik. Gümrüklerin yanısıra yurtdışı temsciliklerimizde de sandık kurduk. 24 Haziran seçimlerinde bu uygulamayla istifade ettiniz.

"TÜRKİYE SİZİN ANAVATANINIZ İSVİÇRE İSE YUVANIZ"

Bulunduğunuz ülkedeki sosyal güvenlik, sosyal yardım ve ikamet hakkı gibi en temel haklarını kaybetme durumuyla karşılaşıyordunuz. Yeni düzenlemeyle yabancı makamlarca atanan vasi ya da velinin kararın verildiği ilgili ülkedeki dış temsilciliklerimizde pasaport işlemleri yapabilmesinin önünü açtık. Vatandaşlık Kanunumuzda yer alan anne ve babası birlikte vatandaşlıktan çıkan çocukları Türk vatandaşlığını resen kaybeder hükmünü kaldırdık. Gençlerimizin 18 yaşında ülkemiz vatandaşlığında kalabilmesine imkan tanıdık. Türkiye anavatanınız ancak İsviçre'de yuvanızdır. Anavatanla bağınızı hiçbir şekilde koparmadan İsviçre toplumuna her zaman ve her zeminde eşit katılımınızı destekliyoruz."
Anadolu Ajansı
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