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Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis etkili oluyor

Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.
 16 Aralık 2019 21:07
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Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis etkili oluyor

Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde aralıklarla devam eden sis, akşam da etkisini sürdürdü.

Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü kentte, çevre yolunda ve işlek caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücülerden Yusuf Bahator, sis nedeniyle zorlandıklarını belirterek, kaza yapmamak için araçlarını daha dikkatli kullandıklarını söyledi.

- Erzurum

Erzurum'da da sabah etkili olan sis akşam saatlerinde yoğunlaştı.

Özellikle yüksek ve kentin kuzey kesimlerinde sis etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şehri çevre illere bağlayan kara yolları başta olmak üzere güzergahlarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Anadolu Ajansı
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