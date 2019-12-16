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Vatani görevini asker hayatını kaybetti

Sivas'ta vatani görevini yapan asker, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
 16 Aralık 2019 21:17
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Vatani görevini asker hayatını kaybetti

Sivas'ta vatani görevini yapan asker, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 5. Piyade Er Eğitim Tugayında vatani görevini yapan Er Mustafa Geçgel, geçtiğimiz gece koğuşunda rahatsızlanınca ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran asker, buradan Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Geçgel'in bir süredir sağlık sorunları bulunduğu, solunum yetmezliğine bağlı olarak kalbinin durduğu belirtildi. Vatanı görevini yaparken vefat eden askerin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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