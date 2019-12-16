Bakan Turhan, yap işlet devretlere ödenen garanti miktarını açıkladı		 
%70'e varan dev indirim		 
Erdoğan altını çizdi: Avrupa'da ev sahibiyiz		 
MEB, 830 Suriyeli öğretmen haberini yalanladı		 
Faiz indirimi altına olan talebi artırdı		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'in vergi rekortmenleri belli oldu

Kentin gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk sırayı Lucien Arkas aldı.
 16 Aralık 2019 22:22
Yazdır
İzmir'in vergi rekortmenleri belli oldu

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 yılında en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 gelir ve kurumlar vergisi mükellefi listesini açıkladı.

12 milyon 768 bin 272 lira gelir vergisi tahakkuk ettirilen Lucien Arkas listenin ilk sırasında yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, 2018 vergilendirme döneminde kent genelinde 1 milyar 740 milyon 921 bin 494 lira gelir vergisi, 3 milyar 587 milyon 144 bin 512 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildiğini bildirdi.

Engin, "Gelir vergisi beyanına ilişkin olarak 2018 yılı vergilendirme döneminde Türkiye genelinde en yüksek beyanda bulunan ilk 100 mükellef arasında İzmir ilimizden 2 mükellefimiz yer almıştır. Bir mükellefimiz isminin açıklanmasını istememiştir. Lucien Arkas, Türkiye genelinde 30. sıradadır." ifadesini kullandı.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının açıkladığı listede Lucien Arkas 12 milyon 768 bin 272 lira gelir vergisi tahakkuku ile ilk sırada yer aldı. 4 milyon 385 bin 694 lirayla Bernard Arkas 5. sırada, 3 milyon 469 bin lira tahakkukla Nail Özkardeş 8. sırada yer buldu.

Kurumlar vergisi mükellefleri listesinde ise ilk sıranın sahibi 146 milyon 947 bin 286 lira tahakkukla Philsa Philip Morris Sabancı Sigara Tütüncülük AŞ oldu. Listenin ikinci sırasında 125 milyon 309 bin 950 lira ile Petkim Petrokimya Holding AŞ, üçüncü sırada 109 milyon 379 bin 436 lira ile MSC Gemi Acenteliği AŞ yer aldı.

Philsa Philip Morris Sabancı Sigara Tütüncülük AŞ Türkiye genelinde 35'inci, Petkim Petrokimya Holding AŞ 53'üncü, MSC Gemi Acenteliği AŞ 65'inci oldu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Huawei, Tofaş'ın projesinde çözüm ortağı oldu
16 Aralık 2019 22:44		 Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
16 Aralık 2019 22:30
Online alışverişte 'güvenlik' uyarısı
16 Aralık 2019 21:27		 Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak 2020'de değişiyor
16 Aralık 2019 21:22
TÜİK: İşsizlik Eylül döneminde yüzde 13.8'e yükseldi
16 Aralık 2019 19:59		 Atlas Global, 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlıyor
16 Aralık 2019 19:31
Aydın Doğan Hürriyet'i satın mı alıyor? Doğan Holding'den açıklama
16 Aralık 2019 19:11		 'Yılbaşı alışverişinde internetten alışveriş yerine esnafı tercih edin'
16 Aralık 2019 11:35
Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank'ın yeni faiz indirimini açıkladı
16 Aralık 2019 11:32		 Kamudaki sigorta şirketlerinin birleşmesiyle sektörün pazar payı büyüyecek
16 Aralık 2019 11:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:54 - Dizel araçların sayısı otogazlı araçları geçti22:49 - İstanbul Avrupa'nın en hızlı büyüyen 'mega şehri' olacak22:44 - Huawei, Tofaş'ın projesinde çözüm ortağı oldu22:39 - Kütahya'da 3,2 büyüklüğünde deprem22:34 - Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı22:30 - Bütçe uygulama sonuçları açıklandı22:26 - BAE, Türkiye'ye yaptırım için lobi çalışması yapmış22:22 - İzmir'in vergi rekortmenleri belli oldu22:17 - Cem Küçük: Simit Sarayı batan bir şirket değil!22:12 - Başakşehir iki haftada 4 puan kaybetti
22:07 - İlber Ortaylı: Tıpkı Sultan Mehmet gibi olacaksınız22:02 - Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları21:57 - 100 bin konuta, e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek21:52 - Bakan Turhan, yap işlet devretlere ödenen garanti miktarını açıkladı21:47 - Çavuşoğlu: 371 bin Suriyeli güvenli şekilde geri döndü21:42 - Polis kurye olup takip etti, tamirci olup yakaladı21:37 - Doluluk yüzde 90'lara yaklaştı! Adım atılacak yer kalmadı21:32 - İnternetten ek iş araştırdı! 100 bin TL kazanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
İlk anket yayımlandı... Gelecek Partisi'nin alacağı oy oranı
100 bin sosyal konutun yapılacağı il ve ilçeler belli oldu
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı
Simitçi'nin adı Emlakbank davasına da karışmıştı.
'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız
İYİ Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti
Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük
Vekiller mazot parası da istemiş!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ferdi kadıoğlu 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 2
ajda pekkan mobilya reklamı 3
Abbiiee 2
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
maskov87 3
kıdem tazminatı caiz değildir 3
amatem 1
ersun yanal 1
naim süleymanoğlu 1
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam