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Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
|16 Aralık 2019 22:34
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Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Feridun Altuntaş'ın kullandığı 08 D 0023 plakalı yolcu minibüsü, şehir merkezi terminal yolunda, Onur Çağatay yönetimindeki 08 AAD 638 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Altuntaş ve Çağatay'ın yanı sıra minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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