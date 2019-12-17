Advertisement

Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi		 
%70'e varan dev indirim		 
AK Parti, güvenlik soruşturması teklifini TBMM'ye sundu		 
Urla Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı		 
Bakan Turhan, yap işlet devretlere ödenen garanti miktarını açıkladı		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KOSGEB'ten mesai takip genelgesi

KOSGEB, personelin mesai başlangıç ve bitiş saatlerini takip etmek üzere Personel Takip Sistemi kurdu.
 17 Aralık 2019 00:05
Yazdır
KOSGEB'ten mesai takip genelgesi

KOSGEB, mesai saatlerine uyulmasını sağlamak amacıyla Personel Takip Sistemi (PTS) kurduğunu belirtti ve bir Genelge ile personeline duyurdu.

Genelgeye göre, merkez ve il müdürlükleri binalarında, 24 saat esasına göre kameralarla desteklenmiş, sabit terminalli, kartlı giriş/çıkış yapılacak. Tüm personel için haftalık en az 40 saatlik mesai PTS'ye tanıtıldı.

KOSGEB çalışanları binaya, kendilerine özel olarak yapılan kimlik kartları ile giriş yapacak. Resmi tatil günlerinde dahi binalara girişler, bu kartlarla yapılacak.

Personelin izinleri ve geçici görevleri, insan kaynakları yazılımı tarafından onayladıktan sonra, bu süreler mazeret olarak kayıt altına alınacak.

Başkan, başkan yardımcısı, başkan müşaviri, başkanlık müşaviri, daire başkanları, I. Hukuk Müşaviri, hukuk müşaviri, başmüfettiş unvanlarında çalışanlar mesai takip programından muaf olacak. Ancak il müdürleri için bu şekilde bir istisna belirtilmemiştir.

Mesai takip programında eksik çalışma süresi oluşan personel, İnsan Kaynakları Yazılımından ya saatlik izin ya da yıllık izin olarak talep edecek.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde sürekli geçen gelen veya erken ayrılan personel hakkında disiplin işlemi başlatılacak.

İŞTE PAZARTESİ GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİREN GENELGE

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
100 bin konuta, e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek
16 Aralık 2019 21:57		 Hayvan barınağındaki görüntülerle ilgili işlem başlatıldı
16 Aralık 2019 19:23
EGM ve Anadolu Üniversitesi arasında protokol imzalandı
16 Aralık 2019 19:15		 'Sıfır gümrükle 500 bin ton buğday ithal edilebilecek'' iddialarına yanıt
16 Aralık 2019 18:36
Danıştay görevde yükselme sınavı giriş yerleri belli oldu
16 Aralık 2019 16:43		 MPİ'den 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddiasına yanıt
16 Aralık 2019 16:43
Sağlık Bakanlığından 'uyuz' alarmı!
16 Aralık 2019 16:37		 Özel bankalar, yılbaşından itibaren vergi tahsil edemeyecek
16 Aralık 2019 13:04
İstanbul Büyükşehir Belediyesi araç ihalesi iptal edildi
16 Aralık 2019 11:41		 Mersin Büyükşehir: Öğrenciye belediye otobüsü 1 lira olarak kalacak
16 Aralık 2019 09:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik00:09 - Estetik uygulamalarını 'güzellik merkezlerinde yaptırmayın'00:06 - Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi00:05 - Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?00:05 - Belemedik'te Sonbahar bir başka00:05 - KOSGEB'ten mesai takip genelgesi00:03 - 17 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - %30'a varan indirim23:41 - Selçuk: Meslek liselerine talep oranı yüzde 65'lere çıktı23:36 - Bunu yiyen bir daha vazgeçemiyor
23:31 - AK Parti, güvenlik soruşturması teklifini TBMM'ye sundu23:26 - Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de kabul edildi23:20 - Urla Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı23:14 - Ana kız üniversiteye hazırlanıyorlar23:09 - Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor23:04 - Erdoğan: PKK tarihin en ağır darbelerini alıyor23:00 - 2'si kadın otobüs şoförü, 48 zanlı adliyeye sevk edildi22:54 - Dizel araçların sayısı otogazlı araçları geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?
Belemedik'te Sonbahar bir başka
KOSGEB'ten mesai takip genelgesi
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik
17 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
%30'a varan indirim
Estetik uygulamalarını 'güzellik merkezlerinde yaptırmayın'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
maskov87 3
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
dedemin insanları 1
amatem 1
ferdi kadıoğlu 1
king 2
ajda pekkan mobilya reklamı 3
üçüzler 1
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam