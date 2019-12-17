KOSGEB'ten mesai takip genelgesi
|17 Aralık 2019 00:05
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KOSGEB, mesai saatlerine uyulmasını sağlamak amacıyla Personel Takip Sistemi (PTS) kurduğunu belirtti ve bir Genelge ile personeline duyurdu.
Genelgeye göre, merkez ve il müdürlükleri binalarında, 24 saat esasına göre kameralarla desteklenmiş, sabit terminalli, kartlı giriş/çıkış yapılacak. Tüm personel için haftalık en az 40 saatlik mesai PTS'ye tanıtıldı.
KOSGEB çalışanları binaya, kendilerine özel olarak yapılan kimlik kartları ile giriş yapacak. Resmi tatil günlerinde dahi binalara girişler, bu kartlarla yapılacak.
Personelin izinleri ve geçici görevleri, insan kaynakları yazılımı tarafından onayladıktan sonra, bu süreler mazeret olarak kayıt altına alınacak.
Başkan, başkan yardımcısı, başkan müşaviri, başkanlık müşaviri, daire başkanları, I. Hukuk Müşaviri, hukuk müşaviri, başmüfettiş unvanlarında çalışanlar mesai takip programından muaf olacak. Ancak il müdürleri için bu şekilde bir istisna belirtilmemiştir.
Mesai takip programında eksik çalışma süresi oluşan personel, İnsan Kaynakları Yazılımından ya saatlik izin ya da yıllık izin olarak talep edecek.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde sürekli geçen gelen veya erken ayrılan personel hakkında disiplin işlemi başlatılacak.
İŞTE PAZARTESİ GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİREN GENELGE
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