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Kütahya'da 3,2 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem
 16 Aralık 2019 22:39
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Kütahya'da 3,2 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesi Söğüt köyünde saat 21.54'te meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki deprem herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı. Depremin derinliğinin 5,4 kilometre olduğu bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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