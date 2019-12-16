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Huawei, Tofaş'ın projesinde çözüm ortağı oldu

Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu,"İmza atmış olduğumuz veri tabanı altyapı dönüşüm projesi,üretim,ticari ve finansal süreçlerimiz açısından önemliydi.Bu transferle ilgili süreçlerimizin hızlandığını söyleyebilirim" dedi
 16 Aralık 2019 22:44
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Huawei, Tofaş'ın projesinde çözüm ortağı oldu

Tofaş, hayata geçirdiği dijital dönüşüm sürecinde, Huawei ile iş birliğine gitti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Türkiye Enterprise İş Birimi, Tofaş iş birliği kapsamında, tüm iş süreçlerinde operasyonel verimlilik sağlaması hedefiyle veri tabanı altyapı dönüşüm projesini gerçekleştirdi.

Veri tabanı altyapı dönüşüm projesi, kurumun ticari iş süreçleri, finans ve üretim süreçlerine doğrudan katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Tofaş'ın ana iş kollarında hız ve verimlilik sağlayacak olan proje, gerçekleştirilen sunucu transferi kriterleri bakımından da Türkiye'de ilk ve tek veri göçü olma özelliği taşıyor. FusionCube DB sunucusunun kullanıldığı dönüşümle, esnek bir yapı ve arayüz sağlanıyor.

8 farklı ana veri tabanının kullanıldığı sistemin genişletilebilir veri kapasitesi, ihtiyaca yönelik olarak artırılabiliyor.

Aynı anda birçok veri tabanı transferi sorunsuz ve kayıpsız şekilde gerçekleştirilirken, kritik süreçlerde de performansın 3 kat arttığı gözlendi. Operasyon dahilinde bir haftalık süre sonunda 20 terabaytlık veri transferi gerçekleştirildi.

Maliyeti milyon dolarları bulabilecek veri kesintilerinin önlenmesi de proje açısından önemli konular arasında bulunuyor. Ayrıca, yatırımlarıyla 5 yıl içinde yatırım maliyetinin yarı yarıya geri dönüşü, iş üretkenlik seviyesinin artırılması ve kullanım kolaylığı da projenin ana amaçları olarak öne çıkıyor.

- "Bu dönüşümle hız kazandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu, Huawei Türkiye ile iş birliği geliştirmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "İmza atmış olduğumuz veri tabanı altyapı dönüşüm projesi; üretim, ticari ve finansal süreçlerimiz açısından önemliydi. Bu transferle, ilgili süreçlerimizin hızlandığını söyleyebilirim. Modern bir altyapıya sahip, performans odaklı, esnek bir akıllı sunucu yapısı büyük önem taşıyor. Gelecekte de verimli ve başarılı iş birliğimizi sürdürmeyi umuyor, Huawei'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Huawei Kurumsal İş Grubu, Large Enterprise Satış Departmanı Direktörü Neriman Öğüt de küresel deneyimlerini Tofaş gibi önemli bir kurum ile birlikte çalışarak değerlendirmenin oldukça kıymetli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu projedeki en önemli kriterlerimizin başında performans geliyordu. Yeni nesil FusionCube DB sunucumuzun esnek çalışma yetenekleri ve performans değerleri, kayıpsız ve hızlı bir şekilde süreci yönetmemize yardımcı oldu. Bu süreçte 20 terabayt değerinde kritik veri transferi gerçekleştirdik. Bu kapasiteyi 60 terabayt seviyesine yükseltmek de mümkün. Bu hassas dönüşümü en iyi şekilde yöneten ve Huawei çözümlerini tercih eden Tofaş'a teşekkür ediyoruz."

Huawei'nin Tofaş adına hayata geçirdiği veri tabanı altyapı dönüşüm projesi, dünyanın önde gelen bilişim şirketlerinden IDC tarafından da ödüllendirildi. Proje, kasım ayında İstanbul'da organize edilen "IDC Smart Manufacturing Summit 2019" etkinliği kapsamında, "Best Data Infrastructure Project of the Year (Yılın En İyi Veri Altyapı Projesi)" ödülüne layık görüldü.
Anadolu Ajansı
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