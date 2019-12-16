Bakan Turhan, yap işlet devretlere ödenen garanti miktarını açıkladı		 
%70'e varan dev indirim		 
Erdoğan altını çizdi: Avrupa'da ev sahibiyiz		 
MEB, 830 Suriyeli öğretmen haberini yalanladı		 
Faiz indirimi altına olan talebi artırdı		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Avrupa'nın en hızlı büyüyen 'mega şehri' olacak

Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Korkmaz, İstanbul'un 2030'a kadar Avrupa'nın en hızlı büyüyen şehri olacağını belirterek, "GSYH artışının yüzde 50-60 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor." dedi.
 16 Aralık 2019 22:49
Yazdır
İstanbul Avrupa'nın en hızlı büyüyen 'mega şehri' olacak

Uluslararası teknolojik gayrimenkul şirketi Blueground'ın Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz, uluslararası kurumların gelecek projeksiyonlarında İstanbul'un potansiyelinin ortaya konulduğunu ifade ederken, Euromonitor International'ın mega şehirlerle ilgili raporunda da bu konunun üzerinde durulduğunu söyledi.

Korkmaz, 2030 yılına kadar İstanbul'un Avrupa'nın en hızlı büyüyen mega şehri olacağının altını çizerek, "2030'a kadar İstanbul'un nüfusunun yüzde 15-20 civarında artması beklenirken; GSYH artışının ise yüzde 50-60 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu da aslında İstanbul'un önümüzdeki 10 yıllık süreçte, altın dönemlerinden birini yaşayabileceğini gösteriyor. Gerekli çalışmalarla bu altın çağı yaşayabiliriz." diye konuştu.

Dünyada şehirlerde yaşayan insan sayısının her geçen gün arttığını ifaden eden Korkmaz, toplam nüfusu 10 milyonu aşan şehirler için kullanılan "mega şehir" kavramının da gayrimenkul dünyasının odağına girdiğini bildirdi.

Korkmaz, bugün itibarıyla nüfusu 10 milyonun üzerinde dünyada 33 şehir bulunduğunu belirterek, bu "mega şehirler" arasındaki varlığını güçlendiren İstanbul'un Moskova ve Paris ile birlikte Avrupa'nın üç mega şehrinden biri olduğunu söyledi.

"İstanbul'un bu potansiyeli yabancıların dikkatini çekiyor"

Korkmaz, İstanbul'un bu potansiyelinin yabancıların dikkatini çektiğinin altını çizerek, şu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son aylarda, yabancı merkezli şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerini güçlendirmek için adım attıklarını görüyoruz. Tabi bu ilgi gayrimenkul sektörüne de ciddi biçimde yansıyor. Önümüzdeki dönemde, İstanbul'un modern şehirleşmesini destekleyecek adımlarla birlikte bu ilginin daha da artmasını bekliyoruz. Bunun için dünya ekonomisine yön veren yeni trendlerin de yakından takip edilmesi kritik bir önem taşıyor."

Blueground olarak, kurumsal şirketlere ve bireysel kullanıcılara bir ayın üzerinde özel konut kiralama hizmeti sunduklarını dile getiren Korkmaz, İstanbul'daki Blueground dairelerinde yaşayan yabancıların oranının yüzde 70 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Korkmaz, "Misafirlerimiz arasında özellikle Türkiye'de yabancı kurumsal firmalarda çalışan, 'expat' olarak adlandırdığımız kişiler çoğunlukta. Turizm sektörü için daha çok Körfez ülkelerinden gelen misafirler son dönemde öne çıksa da bizim misafirlerimiz arasında Avrupalı ve Amerikalılar ön planda. Yine son dönemde Çinlilerin de önemli bir ilgisinin olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Blueground'un Atina'da 2013'te kurulduktan sonra ilk yurt dışı yatırımını 2016'da İstanbul'a gerçekleştirdiğini ifade eden Korkmaz, bu anlamda İstanbul'un kendileri için büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Korkmaz, "Bugün geldiğimiz nokta, İstanbul'a inanarak ne kadar doğru bir seçim yaptığımızı ortaya koyuyor. Geldiğimiz günden bu yana her yıl ciromuzu üçe katlayarak büyümeye devam ediyoruz. Şu anda İstanbul'da 400 daireyi aştık. Hedefimiz gelecek yıl sonunda bin daireye ulaşmak." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kütahya'da 3,2 büyüklüğünde deprem
16 Aralık 2019 22:39		 Doluluk yüzde 90'lara yaklaştı! Adım atılacak yer kalmadı
16 Aralık 2019 21:37
Zonguldak'ta Roma dönemine ait sütunlar ele geçirildi
16 Aralık 2019 20:47		 Kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı
16 Aralık 2019 17:36
Tarihi yapılara ait taşları ev yapmak için satın almışlar
16 Aralık 2019 17:00		 Bursa, ilk kitap fuarına ev sahipliği yapacak
16 Aralık 2019 16:29
Muğla'dan 85 ülkeye balık ihracı
16 Aralık 2019 15:51		 İBB'nin personel sayısı ne kadar?
16 Aralık 2019 13:21
Mersin'de hasta anne ve kızı için yeni yol açıldı
16 Aralık 2019 13:16		 326 gün önce kaybolmuştu, ilk iz bulundu!
15 Aralık 2019 21:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:54 - Dizel araçların sayısı otogazlı araçları geçti22:49 - İstanbul Avrupa'nın en hızlı büyüyen 'mega şehri' olacak22:44 - Huawei, Tofaş'ın projesinde çözüm ortağı oldu22:39 - Kütahya'da 3,2 büyüklüğünde deprem22:34 - Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı22:30 - Bütçe uygulama sonuçları açıklandı22:26 - BAE, Türkiye'ye yaptırım için lobi çalışması yapmış22:22 - İzmir'in vergi rekortmenleri belli oldu22:17 - Cem Küçük: Simit Sarayı batan bir şirket değil!22:12 - Başakşehir iki haftada 4 puan kaybetti
22:07 - İlber Ortaylı: Tıpkı Sultan Mehmet gibi olacaksınız22:02 - Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları21:57 - 100 bin konuta, e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek21:52 - Bakan Turhan, yap işlet devretlere ödenen garanti miktarını açıkladı21:47 - Çavuşoğlu: 371 bin Suriyeli güvenli şekilde geri döndü21:42 - Polis kurye olup takip etti, tamirci olup yakaladı21:37 - Doluluk yüzde 90'lara yaklaştı! Adım atılacak yer kalmadı21:32 - İnternetten ek iş araştırdı! 100 bin TL kazanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
İlk anket yayımlandı... Gelecek Partisi'nin alacağı oy oranı
100 bin sosyal konutun yapılacağı il ve ilçeler belli oldu
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı
Simitçi'nin adı Emlakbank davasına da karışmıştı.
'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız
İYİ Partili belediye başkanı, AK Parti'ye geçti
Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük
Vekiller mazot parası da istemiş!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıdem tazminatı caiz değildir 3
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 2
akıllı telefon 2
ajda pekkan mobilya reklamı 3
max kruse 1
ersun yanal 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
amatem 1
üçüzler 1
maskov87 3
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam