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2'si kadın otobüs şoförü, 48 zanlı adliyeye sevk edildi

Suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında iki kadın belediye otobüsü şoförünün de bulunduğu 48 zanlı adliyeye sevk edildi-
 16 Aralık 2019 23:00
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2'si kadın otobüs şoförü, 48 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 6 ildeki operasyonda suç örgütü kurarak sigorta dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan 4 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 48'e yükseldi.

Aralarında 2'si kadın 3 belediye otobüsü şoförünün de olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 48 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bu arada, soruşturmanın, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde görevli polisin, kentte meydana gelen trafik kazasına karışan aracın hava yastığının daha önce açılmış olduğunu rapor etmesiyle başlatıldığı öğrenildi.

- Polisler, tamirci ve kurye kılığına girip şüphelileri takip etmiş

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinin olayın sigorta dolandırıcılığı olup olmadığını araştırdığı, oluşturulan özel ekipteki polisin, şüphelilerden birine ait oto tamirhanesinin yakınındaki tamirhaneye işçi olarak yerleştiği, bir polisin de motosikletli kurye kılığında şüphelileri fiziki takibe aldığı belirtildi.

Ekibin, teknik ve fiziki takibin ardından oto tamirciliği yapan Sedat T'nin yönettiği iddia edilen suç örgütünün, sıfır araçlara hasarlı parçaları takıp belirledikleri yerlerde kendilerinin ayarladığı araçlarla kaza yapmış gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıklarını tespit ettiği belirtildi.

Belediye otobüsü şoförlerinin suç örgütüyle anlaşmalı olarak kurgulanmış kazalara karıştıkları iddia edildi.

Öte yandan, şüphelilerin karadan ve havadan drone ile takibe alındığı anlara ait polis kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Kayıtlarda polisin takibe aldığı zanlıların, bir otomobille kamyonu kaza yapmış gibi göstermeye çalıştıkları ancak başarısız oldukları görülüyor.

Görüntülerin devamında otomobilin başka bir araçla karıştığı kazadan hasarlı çıkması, öndeki aracın sürücüsünün, yaralanmadığı halde yaralı olduğunu belirtmesi üzerine araçtan çıkartılarak ambulansa taşınması yer alıyor.

Suç örgütünün kaza sonrası kendileri lehine polise ifade vermeleri için yalancı şahitler ayarladığı tespit edildi.

Ekip, adreslerinde bulunamayan 7 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Olay

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik çalışma başlatılmıştı.

Ekip, otomobil bayilerinden akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu ve hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp yerine çıkma ve hasarlı parça taktıkları, belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi ve belediye otobüsü gibi ağır vasıtalara arkadan çarparak bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp tamir edilmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıkları değerlendirilen kişileri takibe almıştı.

Adana, Mersin, Konya, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta 2010'dan itibaren 221 kişinin karıştığı 144 ayrı olayda sigorta şirketlerinin 4 milyon 300 bin lira zarara uğratıldığı yönünde deliller elde edilmişti.

Bunun üzerine 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de 13 Aralık'ta 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, zanlılardan 44'ü yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı
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