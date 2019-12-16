Advertisement

Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi		 
%70'e varan dev indirim		 
AK Parti, güvenlik soruşturması teklifini TBMM'ye sundu		 
Urla Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı		 
Bakan Turhan, yap işlet devretlere ödenen garanti miktarını açıkladı		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bütçeleri görüşülerek kabul edildi.
 16 Aralık 2019 23:26
Yazdır
Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kurumların 2020 yılı bütçeleri görüşülerek kabul edildi. Genel Kurul'da bakanlığının bütçesi üzerine konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kasapoğlu, sporda başarıyı daha yukarılara taşıma noktasında çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Bu çerçevede, özellikle gençlerimizi, yetenekli gençlerimizi tespit etme noktasında çok önemli bir projemiz var. Geçtiğimiz yıl başlatılan bir proje var, Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi. Bu çok önemli çünkü bu vesileyle ilkokul 3'üncü sınıftaki çocuklarımızın çok bilimsel yöntemlerle sportif anlamda taramasını gerçekleştiriyoruz ve nitelikli olduğunu tespit ettiğimiz noktalarda onları, ilgili spor branşına yönlendiriyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz yıllarda taradığımız 1 milyon 200 bin çocuğumuzdan 100 binini şu an gerek olimpiyat hazırlık merkezlerimizde gerek sporcu eğitim merkezlerimizde yarınlara hazırlıyoruz. İnşallah onların içinden yüzmede, jimnastikte, atletizmde pek çok branşta yarınların şampiyonlarını çıkaracağız. Bu vesileyle hiçbir yeteneğimizi tesadüfi anlamda değil, ciddi bir emek neticesinde keşfedeceğiz ve sportif anlamdaki yetenek havuzumuzu, olimpik sporcu havuzumuzu da inşallah çok daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİNE 'SPOR YAPIN' ÖNERİSİ

Bakan Kasapoğlu, sporun önemine değinerek, herkesin ve milletvekillerinin de spor yapmalarını önererek şöyle konuştu:

"Spor yapan bir toplum olmak durumundayız. Meclisimizin spor yapması lazım, daha çok spor lazım. Sayın Başkanım, milletvekillerimizi spora teşvik etmemiz lazım. Bunun için Bakanlığımıza bir görev düşüyorsa onun için de varız. Ama sadece milletvekillerimiz değil, tüm toplumumuzu biz spora davet ediyoruz. O yüzden tesislerimizi 7/24 hizmete açtık ve o yüzden bahane tanımıyoruz. Spor için bahane yok. Gündüz işiniz varsa gece geleceksiniz spor yapacaksınız. 'Kadın odaklı spor politikası' diyoruz, stratejimizin temelinde, odağında kadın var. Çünkü kadınlar başımızın tacı, toplumun direği. O yüzden, kadınlarımızın öncülüğünde sporu tabana yayma politikalarımızda çok daha başarılı noktalara gideceğimize de inanıyoruz. Bu vesileyle, biliyorsunuz, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kampanyası başlattık. 100 Günlük Eylem Planı'nda 'Yüz günde 100 bin kişiye yüzme öğreteceğiz' demiştik fakat öyle bir teveccühle karşılaştık ki, 100 bin hedefimizi, 125 binde ancak tutabildik ve yeni hedefimiz 1 milyon kişi."

KREDİ YURTLAR KURUMU

Bakan Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu'na ilişkin, "Yurtlar ülkemizde alnımızın akıyla gerçekleştirdiğimiz en önemli faaliyetlerden bir tanesi. Az önce eleştirildi ama ben bu eleştirileri hakikaten çok ölçülü bulmuyorum. 2002'deki yatak kapasitesiyle şimdiki yatak kapasitesi arasında 3 kat fark var, konfor açısından çok ciddi aşama var. Otel konforunda yurtlarımız var. Daha fazla yurt yapma istiyoruz. Yeni yurtları kampüslere yapıyoruz, yeni hedefimiz bu. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi; bunlarla anlaştık, başlıyoruz. Ama ODTÜ'ye geldik, tıkandık. Her şey hazır, CHP grubunun muhalefetiyle karşılaştık" dedi. Bakan Kasapoğlu'nun bu sözleri üzerine CHP'liler tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile CHP'li milletvekillerinin tartışmasına AK Parti'li milletvekilleri de katılınca, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar birleşime ara verdi. Verilen aranın ardından görüşmelere devam edildi. Genel Kurul'da üç bakanlığın görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik
17 Aralık 2019 00:10		 Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
17 Aralık 2019 00:06
17 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
17 Aralık 2019 00:03		 Selçuk: Meslek liselerine talep oranı yüzde 65'lere çıktı
16 Aralık 2019 23:41
AK Parti, güvenlik soruşturması teklifini TBMM'ye sundu
16 Aralık 2019 23:31		 Erdoğan: PKK tarihin en ağır darbelerini alıyor
16 Aralık 2019 23:04
BAE, Türkiye'ye yaptırım için lobi çalışması yapmış
16 Aralık 2019 22:26		 Cem Küçük: Simit Sarayı batan bir şirket değil!
16 Aralık 2019 22:17
İlber Ortaylı: Tıpkı Sultan Mehmet gibi olacaksınız
16 Aralık 2019 22:07		 Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları
16 Aralık 2019 22:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik00:09 - Estetik uygulamalarını 'güzellik merkezlerinde yaptırmayın'00:06 - Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi00:05 - Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?00:05 - Belemedik'te Sonbahar bir başka00:05 - KOSGEB'ten mesai takip genelgesi00:03 - 17 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - %30'a varan indirim23:41 - Selçuk: Meslek liselerine talep oranı yüzde 65'lere çıktı23:36 - Bunu yiyen bir daha vazgeçemiyor
23:31 - AK Parti, güvenlik soruşturması teklifini TBMM'ye sundu23:26 - Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de kabul edildi23:20 - Urla Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı23:14 - Ana kız üniversiteye hazırlanıyorlar23:09 - Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor23:04 - Erdoğan: PKK tarihin en ağır darbelerini alıyor23:00 - 2'si kadın otobüs şoförü, 48 zanlı adliyeye sevk edildi22:54 - Dizel araçların sayısı otogazlı araçları geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?
Belemedik'te Sonbahar bir başka
KOSGEB'ten mesai takip genelgesi
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik
17 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
%30'a varan indirim
Estetik uygulamalarını 'güzellik merkezlerinde yaptırmayın'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
max kruse 1
ferdi kadıoğlu 1
maskov87 3
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
king 2
Abbiiee 2
ajda pekkan mobilya reklamı 3
naim süleymanoğlu 2
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam