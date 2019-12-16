Advertisement

Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi		 
%70'e varan dev indirim		 
AK Parti, güvenlik soruşturması teklifini TBMM'ye sundu		 
Urla Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı		 
Bakan Turhan, yap işlet devretlere ödenen garanti miktarını açıkladı		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti, güvenlik soruşturması teklifini TBMM'ye sundu

AK Parti, 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti'li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'torba yasa' teklifi ile bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor.
 16 Aralık 2019 23:31
Yazdır
AK Parti, güvenlik soruşturması teklifini TBMM'ye sundu

AK Parti'li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'torba yasa' teklifi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) güvenlik soruşturmalarını, 'özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı' gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, yeni sistemi belirliyor. Güvenlik soruşturmasını kimin yapacağı, hangi tür soruların sorulacağı, bilgilerin nasıl saklanacağı yasada belirleniyor. Bu çerçevede, güvenlik soruşturmalarını, 'MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikleri' olarak belirlendi. Bu birimler, veri güvenliğine ilişkin mevzuata göre önlemleri alacak. Elde edilen veriler, yalnızca amacına yönelik olarak işlenebilecek, aktarılabilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlem tamamlandıktan iki yıl sonra silinecek.

Düzenleme ile ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlemesi öngörülüyor. Cumhuriyet Savcılarının asliye ceza mahkemesinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarihin 9 Ocak 2020'ye ertelenmesi öngörülüyor. İlgili bakanlıklar tarafından yatırımcılara tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yapılan kamping ve günübirlik turizm tesisleri (mekanik tesis hatları ve bu hatların günübirlik tesisleri hariç) ile konaklama unsuru içeren mesire yerlerine ilişkin yapılan sözleşmelerin sürelerini uzatma yetkisinin 49 yıl yerine toplam 20 yıl olarak yeniden düzenleniyor.

Yasa teklifi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira sürelerinin, bu alanlar üzerinde bulanan tesislerin toplam yatırım ve işletme maliyetinin düşük ve yatırımın geri dönüş süresinin kısa olması nedeniyle 20 yıl olarak yeniden düzenlenmesi öngörüldü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik
17 Aralık 2019 00:10		 Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
17 Aralık 2019 00:06
17 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
17 Aralık 2019 00:03		 Selçuk: Meslek liselerine talep oranı yüzde 65'lere çıktı
16 Aralık 2019 23:41
Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de kabul edildi
16 Aralık 2019 23:26		 Erdoğan: PKK tarihin en ağır darbelerini alıyor
16 Aralık 2019 23:04
BAE, Türkiye'ye yaptırım için lobi çalışması yapmış
16 Aralık 2019 22:26		 Cem Küçük: Simit Sarayı batan bir şirket değil!
16 Aralık 2019 22:17
İlber Ortaylı: Tıpkı Sultan Mehmet gibi olacaksınız
16 Aralık 2019 22:07		 Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları
16 Aralık 2019 22:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik00:09 - Estetik uygulamalarını 'güzellik merkezlerinde yaptırmayın'00:06 - Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi00:05 - Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?00:05 - Belemedik'te Sonbahar bir başka00:05 - KOSGEB'ten mesai takip genelgesi00:03 - 17 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - %30'a varan indirim23:41 - Selçuk: Meslek liselerine talep oranı yüzde 65'lere çıktı23:36 - Bunu yiyen bir daha vazgeçemiyor
23:31 - AK Parti, güvenlik soruşturması teklifini TBMM'ye sundu23:26 - Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de kabul edildi23:20 - Urla Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı23:14 - Ana kız üniversiteye hazırlanıyorlar23:09 - Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor23:04 - Erdoğan: PKK tarihin en ağır darbelerini alıyor23:00 - 2'si kadın otobüs şoförü, 48 zanlı adliyeye sevk edildi22:54 - Dizel araçların sayısı otogazlı araçları geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?
Belemedik'te Sonbahar bir başka
KOSGEB'ten mesai takip genelgesi
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik
17 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
%30'a varan indirim
Estetik uygulamalarını 'güzellik merkezlerinde yaptırmayın'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ajda pekkan mobilya reklamı 3
ersun yanal 1
amatem 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
akıllı telefon 2
king 2
maskov87 3
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
naim süleymanoğlu 2
ferdi kadıoğlu 1
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam