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Selçuk: Meslek liselerine talep oranı yüzde 65'lere çıktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Meslek liselerine talep oranı son bir yılda yüzde 35'ten yüzde 65'lere çıktı. Daha da artacak"
 16 Aralık 2019 23:41
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Selçuk: Meslek liselerine talep oranı yüzde 65'lere çıktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek liselerine talebin son bir yılda yüzde 35'ten yüzde 65'e çıktığını, bu oranın daha da artacağını söyledi.

Ekonomi-finans dergisi Turcomoney'in 8. kuruluş yıl dönümü kapsamında Bakırköy'deki bir otelde "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi.

Programda Bakan Selçuk "Yılın Devlet Adamı", Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise "Yılın Bakanı" ödülüne layık görüldü.

Ödülünü eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un elinden alan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim ve iş dünyası arasındaki bağlantıyı artırmak için tüm sektörlerle ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Eğitim, ekonomi ve demokrasinin birlikte düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, "Bu sac ayakları olmadan başarılı olmak mümkün değil. Eğer eğitim ekonomiyle uyumlu değilse demokrasiye açılan yollar kapalıdır. Eğitimin uluslararası standartlarda olması sadece ekonomiyle ilgili değildir. Kültür ve insanla da alakası vardır." diye konuştu.

Bakan Selçuk, mesleki ve teknik eğitimi, Türkiye'nin gelişimi için en önemli alanlardan birisi olarak gördüklerini kaydetti. Meslek liselerinin bu anlamda önemli bir araç olacağını belirten Ziya Selçuk, şöyle devam etti:

"Mesleki ve teknik eğitimde mesafe aldıkça ekonomideki söylemlerin de dönüştüğünü göreceksiniz. Bu kolay bir yol değil, zor bir yol da değil. Sanayi ve hizmet sektörlerindeki üretim sistematikleri hızla dönüşürken eğitimin, öğretmenlerin donanımlarını artırmaları ve buna göre eş güdümlü olarak gelişmesi lazım. Bunun için mesleki ve teknik eğitimde karşılaştığımız problemleri tek tek tespit edip çözümlemeye doğru yöneldik. Son bir yılda mesleki teknik eğitimde performansın nasıl artabileceğinin yol haritasını uygulamaya geçtik. Meslek liselerine talep oranı son bir yılda yüzde 35'ten yüzde 65'lere çıktı. Daha da artacak. Çünkü 53 sektörün tümüyle birebir görüşme ve meseleleri beraber değerlendirme imkanı bulduk."

- "Ara elemandan ziyade aranan eleman kavramı üzerinde duruyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, meslek liselerinin özellikle kalitesinin artırılması ve sektörlerle ilişkisinin güçlendirilmesi için stratejik programlar takip edildiğini belirtti.

Son dönemde bu konuda büyük ilerlemeler kaydedildiğinin altını çizen Selçuk, şunları anlattı:

"Biz ara elemandan ziyade aranan eleman kavramı üzerinde duruyoruz. Meslek liselerimizden mezun çocuklarımızın yalnızca yüzde 8'i mezun oldukları alanda iş bulabiliyor. Bizim yaptığımız çözümlemelere göre illerdeki sektörlerle aynı illerdeki meslek liselerinin alan ve dalları karşılaştırıldığında ciddi bir örtüşme problemi vardı. Bunu 2-3 yıl içinde çözmek mümkün. Meslek liselerinin askerlik problemini bir yasa ile çözerek askerlikte özel bir statü almalarını sağladık. Bunun dışında meslek liselerinde üretim yapıldığında yapılan kesintiyi yüzde 15'ten yüzde 1'e indirdik. Bu sayede üretimi 200 civarında artırdık."

Selçuk, meslek liselerinde "iş garantisi" kavramını önemsediklerini dile getirerek, "ASELSAN'ın içine fen lisesi puanıyla girilen meslek lisesi açtık. Yüzde 0,46'lık dilimle öğrenci alabilen meslek liseleri var artık. 11 otelimizin içine meslek lisesi açtık. Hepsi iş garantili. Açılan diğer okullarımız sektörle iç içe. Bu ayakkabı ya da plastik sektörü için de böyle." diye konuştu.

Mesleki eğitimde istenilen seviyeye gelinmesi için birçok fırsat olduğunu anlatan Selçuk, "Sadece mesleki eğitim merkezlerindeki üretimli ilgili baktığımızda yüzde 277'lik bir artış var. Son 10 yılda 29 patent ve faydalı model üretilirken son 6 ayda 70 civarında patent ve faydalı model üretildi. Bu seneki hedefimiz 250." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye geçen sene yaşadığı çok zorlu süreci atlatmayı başardı"

"Yılın Bakanı" seçilen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yerine ödülü alan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da dünya ekonomisindeki daralmaya değinerek, Türk ekonomisinin bu süreçteki başarısına dikkati çekti.

Dünya ticaretindeki büyüme rakamlarının beklentilerin altında kaldığını belirten Turagay, "Böyle bir ortamda Türkiye olarak ihracatımızı ilk 11 aylık dönemde yüzde 1,77 artırarak 165,1 milyar dolara çıkardık. İthalatımız ise yüzde 11,3 azaldı, 190 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığımız 51 milyar dolar civarından 25 milyar dolar civarına geldi. Türkiye geçen sene yaşadığı çok zorlu süreci yeni ekonomi programı, iş insanlarımızın ve hükümetimizin kararlılığıyla gayet başarılı bir şekilde atlatmayı başardı." değerlendirmesini yaptı.

Programda KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt "Yılın Bürokratı", MÜSİAD "İş Dünyasında Yılın Sivil Toplum Kuruluşu", AHBAP Platformu "Yılın Dayanışma ve İyilik Platformu", Türkiye İsrafı Önleme Vakfı "Yılın Sivil Toplum Kuruluşu", Göbeklitepe ise "Yılın Sosyal Projesi" seçilirken, birçok iş adamı ve şirket de ödüle layık görüldü.

Anadolu Ajansı
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