Advertisement

Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi		 
%70'e varan dev indirim		 
AK Parti, güvenlik soruşturması teklifini TBMM'ye sundu		 
Urla Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı		 
Bakan Turhan, yap işlet devretlere ödenen garanti miktarını açıkladı		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
 17 Aralık 2019 00:06
Yazdır
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi

Turkomoney dergisi tarafından düzenlenen "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar" ödül töreninde 'Yılın Bakanı' ödülü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, 'Yılın Devlet Adamı' ödülü ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a verildi.

Bakan Selçuk, "Eğer Türkiye ekonomisini yükseltmek istiyorsa mesleki eğitimini yükseltmek zorunda, bunun altyapısını kurmak zorunda. Bunu çok rahat yaparız, sadece bir süre ve süreç meselesi" dedi.

Turkomoney dergisi tarafından düzenlenen "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar" ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu.

Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve çok sayıda davetli katıldı. Gece birçok şirket ve sivil toplum kuruluşu ödül alırken, 'Yılın Bakanı' ödülü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, 'Yılın Devlet Adamı' ödülü ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a verildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik
17 Aralık 2019 00:10		 17 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
17 Aralık 2019 00:03
Selçuk: Meslek liselerine talep oranı yüzde 65'lere çıktı
16 Aralık 2019 23:41		 AK Parti, güvenlik soruşturması teklifini TBMM'ye sundu
16 Aralık 2019 23:31
Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de kabul edildi
16 Aralık 2019 23:26		 Erdoğan: PKK tarihin en ağır darbelerini alıyor
16 Aralık 2019 23:04
BAE, Türkiye'ye yaptırım için lobi çalışması yapmış
16 Aralık 2019 22:26		 Cem Küçük: Simit Sarayı batan bir şirket değil!
16 Aralık 2019 22:17
İlber Ortaylı: Tıpkı Sultan Mehmet gibi olacaksınız
16 Aralık 2019 22:07		 Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları
16 Aralık 2019 22:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik00:09 - Estetik uygulamalarını 'güzellik merkezlerinde yaptırmayın'00:06 - Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi00:05 - Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?00:05 - Belemedik'te Sonbahar bir başka00:05 - KOSGEB'ten mesai takip genelgesi00:03 - 17 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - %30'a varan indirim23:41 - Selçuk: Meslek liselerine talep oranı yüzde 65'lere çıktı23:36 - Bunu yiyen bir daha vazgeçemiyor
23:31 - AK Parti, güvenlik soruşturması teklifini TBMM'ye sundu23:26 - Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de kabul edildi23:20 - Urla Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı23:14 - Ana kız üniversiteye hazırlanıyorlar23:09 - Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor23:04 - Erdoğan: PKK tarihin en ağır darbelerini alıyor23:00 - 2'si kadın otobüs şoförü, 48 zanlı adliyeye sevk edildi22:54 - Dizel araçların sayısı otogazlı araçları geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?
Belemedik'te Sonbahar bir başka
KOSGEB'ten mesai takip genelgesi
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik
17 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
%30'a varan indirim
Estetik uygulamalarını 'güzellik merkezlerinde yaptırmayın'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
maskov87 3
ajda pekkan mobilya reklamı 3
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
max kruse 1
naim süleymanoğlu 2
ferdi kadıoğlu 1
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
king 2
akıllı telefon 2
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam