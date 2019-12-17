Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
|17 Aralık 2019 00:06
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Turkomoney dergisi tarafından düzenlenen "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar" ödül töreninde 'Yılın Bakanı' ödülü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, 'Yılın Devlet Adamı' ödülü ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a verildi.
Bakan Selçuk, "Eğer Türkiye ekonomisini yükseltmek istiyorsa mesleki eğitimini yükseltmek zorunda, bunun altyapısını kurmak zorunda. Bunu çok rahat yaparız, sadece bir süre ve süreç meselesi" dedi.
Turkomoney dergisi tarafından düzenlenen "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar" ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu.
Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve çok sayıda davetli katıldı. Gece birçok şirket ve sivil toplum kuruluşu ödül alırken, 'Yılın Bakanı' ödülü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, 'Yılın Devlet Adamı' ödülü ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a verildi.
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