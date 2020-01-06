Milli bayram günlerine denk gelen destek eğitim odası ile evde eğitim ek dersleri ödenir mi?

MEB, milli bayramlara denk gelen destek eğitim odası ile evde eğitim kapsamındaki görevler için önemli bir görüş verdi. Bakanlık milli bayrama denk gelen bu ki göreve ilişkin ek derslerin ödenmesi gerektiğine karar verdi.

İŞTE MEB'İN GÖRÜŞ YAZISI

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde; "İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerin de bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmü yer almaktadır.

Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücretinden yararlanmakta olan Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personeli, söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği 21/7/2007 tarihinden itibaren milli bayramlar (Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı) nedeniyle tatil edilen günlerde üzerlerin de bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır.