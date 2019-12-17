İncirlik ve Kürecik'in lafı bile Pentagon'u korkuttu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözde Ermeni soykırımı tasarısını onaylayan Washington'a 'İncirlik ve Kürecik'i kapatırız' resti İsrail, Avrupa ve ABD'yi panikletti. Dünya basını gün boyu Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi. Reuters, Erdoğan'ın bu sözleri abonelerine 'acil' koduyla ulaştırdı. "Erdoğan: Türkiye ABD tehditleri karşısında İncirlik Hava Üssü'nü kapatabilir."

Alman Deutsche Welle (DW) gelişmeyi "Erdoğan ABD'nin iki stratejik üssünü kapatmakla tehdit ediyor" başlıklı haberiyle takipçilerine aktardı. DW, Türkiye'nin bahsi yükselttiğini iddia ederek "Rus hava savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD'nin yaptırım uygulaması halinde, karşılık vermekle tehdit ettiğini" yazdı.



ERDOĞAN'IN ELİNDE

Rus Russia Today (RT), Erdoğan'ın ABD'nin yaptırımları üzerine "Türkiye'nin gerekirse ABD tarafından kullanılan İncirlik Hava Üssü'nü kapatabileceğini" yazdı. RT, "Ankara ABD'nin Türkiye'ye karşı ek yaptırımlarına mukabele olarak İncirlik Hava Üssü'nü kapatma seçeneğini elinde tutuyor" diye yazarken, Erdoğan'ın Kürecik Radar Üssü'nün de kapatılabileceğini söylediğini aktardı.



TBMM'DEN KIZILDERİLİ KARARI ÇIKABİLİR

Dubai merkezli Suudi El Arabia televizyonu Erdoğan'ın sözlerini Arap dünyasına duyurdu. İncirlik ve Kürecik'in kapatılabileceğini ifade eden El Arabia haberinde ayrıca Cumhurbaşkanı'nın sözlerine atıf yaparak "Türkiye de Kızılderililerin öldürülmesiyle ilgili meclisten kararlar çıkarabilir" dedi. Haberde ayrıca ABD'nin İncirlik'teki nükleer silahlarına dikkat çekildi. Amerikan basını da konuya geniş yer ayırdı. Erdoğan'ın sözlerini 'tehdit' olarak yorumlayan ABC televizyonu, "En son tartışma, Washington ile Ankara arasındaki bağların kötüleştiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

AVRUPA DA ETKİLENİR

Türkiye ve ABD'nin NATO'nun en büyük iki ülkesi olduğunu vurgulayan ABC, iki üssün Pentagon için önemine değindi. ABD'nin Irak ve Suriye'deki birçok operasyonunu İncirlik üzerinden gerçekleştirdiğini, Irak'taki hava savunma sisteminin de Kürecik'teki radarları kullandığını belirtti. Kapatma kararının Avrupa'yı da etkileyeceğini ifade eden televizyon, "Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleşen son görüşmede Erdoğan'ı övdüğünü ancak Cumhurbaşkanı'nın bu övgülere değer vermediğini ve ABD politikasından memnuniyetsizliğini dile getirmekten çekinmediğini" vurguladı.

NÜKLEER VURGUSU

İsrail basınının gündemi de Erdoğan'ın açıklamaları. Timesofisrael, "Erdoğan, ABD'nin yaptırım tehdidine cevap verdi" ifadelerini kullandı. Haberde, iki üssün Suriye ve Irak'a yakınlığına dikkat çekilerek ABD için stratejik önemde olduğu vurgulandı. İsrail'de yayınlanan Haraetz ile Yunanistan gazete Kathimerini de Türkiye'nin NATO üyeliğine vurgu yaparak "Erdoğan, ABD'nin nükleer silahlarını barındıran üssünü kapatmakla tehdit ediyor" gibi yorumlara yer verdiler.