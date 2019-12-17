Advertisement

Başkent'te özel ve KİK çalışanı 260 kişiye FETÖ gözaltısı		 
Yataş ürünleri %70'e varan dev indirimle		 
MAK: Bir partiye oy verenlerin yüzde 25'i kararsız		 
5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı		 
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İncirlik ve Kürecik'in lafı bile Pentagon'u korkuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İncirlik ve Kürecik kartlarını ilk kez masaya getirip "gerekirse kapatırız" resti çekmesi ABD'yi endişelendirdi. Bir Pentagon yetkilisi, "Türkiye ile ilişkileri korumak için çabalıyoruz" diyerek ılımlı mesaj verdi. ABC kanalı da üslerin Pentagon için önemli olduğuna ve kararın Avrupa'yı da etkileyeceğine dikkat çekti
 17 Aralık 2019 06:10
Yazdır
İncirlik ve Kürecik'in lafı bile Pentagon'u korkuttu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözde Ermeni soykırımı tasarısını onaylayan Washington'a 'İncirlik ve Kürecik'i kapatırız' resti İsrail, Avrupa ve ABD'yi panikletti. Dünya basını gün boyu Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi. Reuters, Erdoğan'ın bu sözleri abonelerine 'acil' koduyla ulaştırdı. "Erdoğan: Türkiye ABD tehditleri karşısında İncirlik Hava Üssü'nü kapatabilir."

Alman Deutsche Welle (DW) gelişmeyi "Erdoğan ABD'nin iki stratejik üssünü kapatmakla tehdit ediyor" başlıklı haberiyle takipçilerine aktardı. DW, Türkiye'nin bahsi yükselttiğini iddia ederek "Rus hava savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD'nin yaptırım uygulaması halinde, karşılık vermekle tehdit ettiğini" yazdı.


ERDOĞAN'IN ELİNDE

Rus Russia Today (RT), Erdoğan'ın ABD'nin yaptırımları üzerine "Türkiye'nin gerekirse ABD tarafından kullanılan İncirlik Hava Üssü'nü kapatabileceğini" yazdı. RT, "Ankara ABD'nin Türkiye'ye karşı ek yaptırımlarına mukabele olarak İncirlik Hava Üssü'nü kapatma seçeneğini elinde tutuyor" diye yazarken, Erdoğan'ın Kürecik Radar Üssü'nün de kapatılabileceğini söylediğini aktardı.


TBMM'DEN KIZILDERİLİ KARARI ÇIKABİLİR

Dubai merkezli Suudi El Arabia televizyonu Erdoğan'ın sözlerini Arap dünyasına duyurdu. İncirlik ve Kürecik'in kapatılabileceğini ifade eden El Arabia haberinde ayrıca Cumhurbaşkanı'nın sözlerine atıf yaparak "Türkiye de Kızılderililerin öldürülmesiyle ilgili meclisten kararlar çıkarabilir" dedi. Haberde ayrıca ABD'nin İncirlik'teki nükleer silahlarına dikkat çekildi. Amerikan basını da konuya geniş yer ayırdı. Erdoğan'ın sözlerini 'tehdit' olarak yorumlayan ABC televizyonu, "En son tartışma, Washington ile Ankara arasındaki bağların kötüleştiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

AVRUPA DA ETKİLENİR

Türkiye ve ABD'nin NATO'nun en büyük iki ülkesi olduğunu vurgulayan ABC, iki üssün Pentagon için önemine değindi. ABD'nin Irak ve Suriye'deki birçok operasyonunu İncirlik üzerinden gerçekleştirdiğini, Irak'taki hava savunma sisteminin de Kürecik'teki radarları kullandığını belirtti. Kapatma kararının Avrupa'yı da etkileyeceğini ifade eden televizyon, "Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleşen son görüşmede Erdoğan'ı övdüğünü ancak Cumhurbaşkanı'nın bu övgülere değer vermediğini ve ABD politikasından memnuniyetsizliğini dile getirmekten çekinmediğini" vurguladı.

NÜKLEER VURGUSU

İsrail basınının gündemi de Erdoğan'ın açıklamaları. Timesofisrael, "Erdoğan, ABD'nin yaptırım tehdidine cevap verdi" ifadelerini kullandı. Haberde, iki üssün Suriye ve Irak'a yakınlığına dikkat çekilerek ABD için stratejik önemde olduğu vurgulandı. İsrail'de yayınlanan Haraetz ile Yunanistan gazete Kathimerini de Türkiye'nin NATO üyeliğine vurgu yaparak "Erdoğan, ABD'nin nükleer silahlarını barındıran üssünü kapatmakla tehdit ediyor" gibi yorumlara yer verdiler.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MAK: Bir partiye oy verenlerin yüzde 25'i kararsız
17 Aralık 2019 09:44		 Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi
17 Aralık 2019 09:36
Dönemin Emniyet Müdürü: Zekeriya Öz'ü dövecektim, kaçtı.
17 Aralık 2019 08:20		 Türkiye'de 79 parti var, 13 partinin üyesi bile yok
17 Aralık 2019 08:00
Bakan Kasapoğlu'ndan 'kartvizit' cevabı
17 Aralık 2019 07:30		 Anayasa Mahkemesi üç siyasi parti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak
17 Aralık 2019 04:30
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Proje harcamaları Yönetmeliğinde Değişiklik
17 Aralık 2019 04:28		 Türkiye Adalet Akademisi Yayın Yönetmeliği
17 Aralık 2019 04:26
Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Hakkında Yönetmelik
17 Aralık 2019 04:25		 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik
17 Aralık 2019 00:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:17 - Sigorta şirketlerini dolandırmak için 'damat' aramışlar10:13 - Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı10:13 - WhatsApp'ın bu özelliği için ödeme yapmak gerekecek!10:12 - Borsa güne yükselişle başladı10:11 - Banka şubesine giren silahlı bir kişi soygun girişiminde bulundu10:09 - Yarı zamanlı çalışma yönetmeliği çıkarsa, sosyal güvenlik ödemeleri nasıl yapılacak?10:09 - Tüketici şikayetlerini bitirecek 4 kritik adım10:04 - Başkent'te özel ve KİK çalışanı 260 kişiye FETÖ gözaltısı10:01 - %40'a varan indirim Trendyol'da09:58 - Avustralya 1980'de Türk diplomatları şehit eden teröristlerin peşine düştü
09:52 - Asgari ücrette bugün, işverenin teklifi tartışılacak09:44 - MAK: Bir partiye oy verenlerin yüzde 25'i kararsız09:42 - 5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı09:36 - Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi09:35 - Doların hafif yükselişi devam ediyor09:32 - MSB: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu09:24 - Bitlis'te 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı09:22 - FETÖ'nün firar hattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Dönemin Emniyet Müdürü: Zekeriya Öz'ü dövecektim, kaçtı.
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
Şehirleri adeta esir aldı: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?
Özel Kalem Müdürü, İmralı tutanaklarını FETÖ'ye aktarmış
İncirlik ve Kürecik'in lafı bile Pentagon'u korkuttu
Google'dan Türkiye'ye şantaj
5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı
Belemedik'te Sonbahar bir başka
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üçüzler 1
kıdem tazminatı caiz değildir 2
king 2
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
18.12.2019 panathinaikos vs fenerbahce maci 1
ajda pekkan mobilya reklamı 3
akıllı telefon 2
maskov87 4
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
ersun yanal 1
SON İLANLAR
Foça Bakım Onarım İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi ALım İlanı
Rize Çayeli Belediyesi 3 İşçi Alacak
Osmaniye Özidaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık 3 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 2 İşçi Alacak
TÜBİTAK 2 personel alacak
Adana Kozan İmar 2 İşçi Alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam