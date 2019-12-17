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Özel Kalem Müdürü, İmralı tutanaklarını FETÖ'ye aktarmış

Öcalan'ın avukatları ve ziyaretçileriyle ilgili görüşme tutanaklarını örgüte taşıyan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü eski Özel Kalem Müdürü 15 Temmuz'dan iki gün önce yurt dışına kaçmış
 17 Aralık 2019 07:18
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Özel Kalem Müdürü, İmralı tutanaklarını FETÖ'ye aktarmış

- FETÖ'nün, Adalet teşkilatı mahrem yapılanması soruşturmasında ifade veren gizli şahit T-rex, 25 mahrem imamı deşifre etti. Gizli tanık, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü eski Özel Kalem Müdürü Mustafa kod adlı Muhammet Şimşek'in hem müdürlüğün hem de istihbari bilgilerin toplandığı 5A biriminin sorumlusu olduğunu söyledi. Genel müdürlükte görevlendirilecek kişilerin Şimşek tarafından belirlendiğine dikkat çeken gizli tanık "Kendisine diğer illerin personel sorumluları tarafından ulaştırılan listelerde, önemli görülen ya da kazanmak istenen kişilerin genel müdürlükte görevlendirilmesini sağlardı" dedi.

Özellikle terörist elebaşı Öcalan'ın bulunduğu İmralı F tipi cezaevine kadro oluşturulmadan önce belli sürelerde geçici görevlendirilecek kişilerin bizzat Muhammet Şimşek tarafından belirlendiğini anlatan gizli şahit "Şimşek, Öcalan'ın avukatları ve ziyaretçileriyle ilgili görüşme tutanaklarını da örgüte taşırdı" diye konuştu. Bu arada Şimşek'in 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce yurt dışına firar ettiği öğrenildi.

Ankara'da bulunan Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) sorumlusunun Gül Ahmet Şahin olduğunu aktaran gizli tanık "Örgüt seçim zamanlarında kendi elemanlarını sandıklarda görevlendirmiştir" dedi. Adalet teşkilatının yedi ayrı bölgeye ayrıldığını söyleyen gizli tanık, Yargıtay'ın 'Yavuz', Danıştay'ın 'Davut' HSK'nın 'Hasan' Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün ise 'İşçiler ve Nafiz' olarak kodlandığını ifade etti

Adalet personeli yapılanmasının en üstündeki FETÖ'cünün Numan ve Selim kod adlı firari Ahmet Çağlayan olduğuna dikkat çeken gizli tanık, şu bilgileri verdi: Ahmet Çağlayan, Adalet Bakanlığına alınacak personelin referans işleriyle ilgilenmiştir. Bakanlıkta görülen özel dosyaların takibini yapmıştır. Çağlayan, kendisine bağlı olan kişilerle her ay düzenli olarak, Türkiye adalet yapılanmasının merkezi olarak kullandığı Balgat'taki ofisinde toplantı yapardı. Toplantılarda, örgütün bölgesel olarak ne kadar Bakanlık çalışanı olduğu, bunların durumları, örgüt içerisindeki takiplerinin raporlanması değerlendirilirdi. Ayrıca adliyelerde cezaevlerinde çalışan örgüt mensuplarının getirmiş olduğu istihbari bilgiler görüşülürdü. Bu toplantılardan aldığı bilgileri zaman zaman Pensilvanya'ya giderek direkt olarak Gülen'e anlatırdı

EBRU KARATOSUN

Türkiye
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