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Yağmur suları boşa akmayacak

Türkiye'de iklim değişikliğinin etkilerinin azaltmasına yönelik çabalar sürüyor. Bu kapsamda aşırı yağışlara karşı 'yağmur bahçeleri', yağışların tutulması için de 'yeşil çatı' uygulamaları devreye sokulacak
 17 Aralık 2019 07:46
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Yağmur suları boşa akmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Artırılması Projesi'nde gerek vatandaşların gerekse de yerel yönetimlerin uyması gereken konuların yer aldığı eğitim modüllerini tamamladı. Bakanlığın hazırladığı eğitim setlerinde iklim değişiklinin tarımsal üretime, enerji politikalarına, şehir hayatına ve insan sağlığına etkileri gibi konu başlıklarına yer verildi. Proje kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalık artırma ve hibe projeleriyle de yerel düzeyde iklim değişikliği hareketinin gerçekleştirilmesi konularında teknik destek sağlanıyor. Türkiye'de iklim değişikliğinin etkilerinin azaltmasına yönelik ortak çabaların güçlendirilmesi ve AB mevzuatına kademeli olarak uyum sağlanması amaçlanıyor.

YAĞMUR BAHÇELERİ

Eğitim setlerinde şehirlerde yaşanacak problemlerin çözümüne geniş yer ayrıldı. Yerel yönetimlerce 'yağmur bahçeleri'nin kurulmasının, yaşanan aşırı yağışlar sonrasında hasarların önüne geçilmesinde faydalı olacağı belirtiliyor. Yol ve kaldırım kenarlarında şerit oluşturarak suların, bitkilerin olduğu bölgelere yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Konutların üzerinde yapılacak 'yeşil çatı' uygulamasıyla da yağışların tutulmasının önemine değiniliyor.

Kuraklık haritası çıkarılıyor

Bakanlığın proje kapsamında hazırladığı eğitim setlerinde, tarım konusunda özellikle üreticilere kuraklıkla mücadelede tarımsal sulamada su tasarrufunu sağlayan modern sulama sistemlerini kullanmaları tavsiye ediliyor. Yine organik tarım yapılmasının fosil yakıt tüketimini azalttığına dikkat çekiliyor. Ayrıca, kuraklık konusunda her havza için kuraklık haritası ve yönetim planlamalarının hazırlanması gerektiği belirtiliyor.

SEFA BİLGİTEKİN

Türkiye
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