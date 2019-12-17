Asgari ücrette rakamlar bugün masada
|17 Aralık 2019 08:16
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Türk-İş, asgari ücretin, bir kişinin hayat maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı. Önceki yıllardan farklı olarak Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulunan Türk-İş, iki konfederasyonu da sürecin her aşamasında bilgilendirdi.
TİSK ise henüz bir rakam paylaşmadı. Ancak TÜİK'in sadece gıda harcamasından yola çıkarak komisyona rakam sunmasına karşı çıkıyor ve asgari ücret tespitinde iş gücü maliyeti, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enlasyonun dikkate alınmasını istiyor. Ayrıca işverenlere işçi başına verlen desteğin 200 liraya yükseltilmesini talep eden TİSK, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği'nin yüzde 6'ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmesi olan iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor. Asgari ücret bugün itibarıyla 2020 lira olarak uygulanıyor.
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