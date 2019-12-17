Advertisement

Başkent'te özel ve KİK çalışanı 260 kişiye FETÖ gözaltısı		 
Yataş ürünleri %70'e varan dev indirimle		 
MAK: Bir partiye oy verenlerin yüzde 25'i kararsız		 
5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı		 
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlk gün 17 bin 500 kişi başvurdu

Hükümetin dar gelirliler için başlattığı sosyal konut kampanyasına ilk gün 17 bin 506 kişi başvurdu. Vatandaşlar, 81 ilde Ziraat Bankası şubelerine akın etti. Şehit ailelerine ve engellilere özel kontenjan ayrıldı
 17 Aralık 2019 08:30
Yazdır
İlk gün 17 bin 500 kişi başvurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirli ailelere yeni yıl müjdesi olarak duyurduğu sosyal konut projesi seferberliğinde başvuru süreci dün başladı. Vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine akın etti. İlk gün 17 bin 506 kişinin sosyal konut için başvurduğu öğrenildi. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak konutların hangi ilçelerde yapılacağına yönelik listeler de tüm Ziraat Bankası şubelerine ulaştırıldı.

Şubelere başvuruda bulunan vatandaşlar, 240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira sabit ödemeyle ev sahibi olabilecek. Konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecek. Evler sahiplerine 1-1.5 yıl içerisinde teslim edilecek. 2+1 konutlar 140-180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak. Projenin yatırım bedeli ise 17.3 milyar lirayı bulacak.

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 100 bin konutun yapılacağı ilçeleri de netleştirdi. Buna göre, İstanbul Tuzla'da 5.750, Arnavutköy'de 3.750, Başakşehir'de 500 konut yapılacak. İzmir'de ise Aliağa ve Karabağlar'da 750, Kemalpaşa'da 800, Seferihisar'da bin, Selçuk'ta 200 konut inşa edilecek.

Ankara'da ise Beypazarı'nda 500, Güdül'de 200, Sincan'da 2.300, Nallıhan'da 200, Çubuk'ta 500, Bala ve Haymana'da 150'şer adet konut yapılacak. İstanbul'da üç ilçede yapılacak 10 bin konuta ilk günden 6.387 kişi başvurdu. Ankara'daki konutlara başvuru sayısı 498 oldu.

ŞEHİT AİLELERİNE ÖZEL KONTENJAN

Projede şehit aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri'ne, en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türksat da 100 bin sosyal konut için başvuruların e-Devlet'ten yapılmasına yönelik entegrasyonu tamamladı. Başvurular Dijital Türkiye Portalı üzerinden de yapılabiliyor.

ANTALYA'DA 5 İLÇE VAR

Antalya'da ise dar gelirli vatandaşlar merkezde, Alanya'da ve Korkuteli'nde yapılacak 250'şer konut ile Akseki'de 150 ve Kemer'deki 100 konut için de başvuru yapabilecek. Adana'da ise Akkuyu ve Buruk ilçelerinde 800'er konut yapılacak. Bursa'da ise tam 9 ilçede sosyal konutlar yapılacak. Çanakkale merkezde ise 500 konut inşa edilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Sosyal konut projesine başvuracak vatandaşlarda aranan şartlar şunlar:

* T.C. vatandaşı olmak,

* Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak,

* TOKİ'den konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olmak,

* Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak,

* Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak,

* Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL'nın üstünde olmamak.

Seda Tabak
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Özel bankalar kredi için harekete geçti: Tek tek esnafı geziyorlar
16 Aralık 2019 10:59		 100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor
16 Aralık 2019 08:45
Merkez faiz indirdi, yatırımcı borsaya koştu
15 Aralık 2019 08:21		 100 bin sosyal konut için başvurular, Pazartesi başlıyor
14 Aralık 2019 07:15
'Kredi kartı erken ödeme faizi' düşürülsün talebi
13 Aralık 2019 13:29		 İş dünyası faiz indirimini nasıl değerlendirdi?
12 Aralık 2019 18:51
'MB, 2020'nin ikinci yarısında faizi tek haneye indirebilir'
12 Aralık 2019 16:55		 Merkez Bankası rezervleri arttı
12 Aralık 2019 15:15
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
12 Aralık 2019 14:01		 'Bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine açıklama
12 Aralık 2019 13:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:17 - Sigorta şirketlerini dolandırmak için 'damat' aramışlar10:13 - Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı10:13 - WhatsApp'ın bu özelliği için ödeme yapmak gerekecek!10:12 - Borsa güne yükselişle başladı10:11 - Banka şubesine giren silahlı bir kişi soygun girişiminde bulundu10:09 - Yarı zamanlı çalışma yönetmeliği çıkarsa, sosyal güvenlik ödemeleri nasıl yapılacak?10:09 - Tüketici şikayetlerini bitirecek 4 kritik adım10:04 - Başkent'te özel ve KİK çalışanı 260 kişiye FETÖ gözaltısı10:01 - %40'a varan indirim Trendyol'da09:58 - Avustralya 1980'de Türk diplomatları şehit eden teröristlerin peşine düştü
09:52 - Asgari ücrette bugün, işverenin teklifi tartışılacak09:44 - MAK: Bir partiye oy verenlerin yüzde 25'i kararsız09:42 - 5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı09:36 - Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi09:35 - Doların hafif yükselişi devam ediyor09:32 - MSB: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu09:24 - Bitlis'te 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı09:22 - FETÖ'nün firar hattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Dönemin Emniyet Müdürü: Zekeriya Öz'ü dövecektim, kaçtı.
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
Şehirleri adeta esir aldı: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?
Özel Kalem Müdürü, İmralı tutanaklarını FETÖ'ye aktarmış
İncirlik ve Kürecik'in lafı bile Pentagon'u korkuttu
Google'dan Türkiye'ye şantaj
5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı
Belemedik'te Sonbahar bir başka
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üçüzler 1
maskov87 4
ajda pekkan mobilya reklamı 3
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
akıllı telefon 2
king 2
naim süleymanoğlu 2
ersun yanal 1
kıdem tazminatı caiz değildir 3
SON İLANLAR
Foça Bakım Onarım İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi ALım İlanı
Rize Çayeli Belediyesi 3 İşçi Alacak
Osmaniye Özidaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık 3 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 2 İşçi Alacak
TÜBİTAK 2 personel alacak
Adana Kozan İmar 2 İşçi Alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam