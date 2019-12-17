İlk gün 17 bin 500 kişi başvurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirli ailelere yeni yıl müjdesi olarak duyurduğu sosyal konut projesi seferberliğinde başvuru süreci dün başladı. Vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine akın etti. İlk gün 17 bin 506 kişinin sosyal konut için başvurduğu öğrenildi. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak konutların hangi ilçelerde yapılacağına yönelik listeler de tüm Ziraat Bankası şubelerine ulaştırıldı.

Şubelere başvuruda bulunan vatandaşlar, 240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira sabit ödemeyle ev sahibi olabilecek. Konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecek. Evler sahiplerine 1-1.5 yıl içerisinde teslim edilecek. 2+1 konutlar 140-180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak. Projenin yatırım bedeli ise 17.3 milyar lirayı bulacak.

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 100 bin konutun yapılacağı ilçeleri de netleştirdi. Buna göre, İstanbul Tuzla'da 5.750, Arnavutköy'de 3.750, Başakşehir'de 500 konut yapılacak. İzmir'de ise Aliağa ve Karabağlar'da 750, Kemalpaşa'da 800, Seferihisar'da bin, Selçuk'ta 200 konut inşa edilecek.

Ankara'da ise Beypazarı'nda 500, Güdül'de 200, Sincan'da 2.300, Nallıhan'da 200, Çubuk'ta 500, Bala ve Haymana'da 150'şer adet konut yapılacak. İstanbul'da üç ilçede yapılacak 10 bin konuta ilk günden 6.387 kişi başvurdu. Ankara'daki konutlara başvuru sayısı 498 oldu.

ŞEHİT AİLELERİNE ÖZEL KONTENJAN

Projede şehit aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri'ne, en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türksat da 100 bin sosyal konut için başvuruların e-Devlet'ten yapılmasına yönelik entegrasyonu tamamladı. Başvurular Dijital Türkiye Portalı üzerinden de yapılabiliyor.

ANTALYA'DA 5 İLÇE VAR

Antalya'da ise dar gelirli vatandaşlar merkezde, Alanya'da ve Korkuteli'nde yapılacak 250'şer konut ile Akseki'de 150 ve Kemer'deki 100 konut için de başvuru yapabilecek. Adana'da ise Akkuyu ve Buruk ilçelerinde 800'er konut yapılacak. Bursa'da ise tam 9 ilçede sosyal konutlar yapılacak. Çanakkale merkezde ise 500 konut inşa edilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Sosyal konut projesine başvuracak vatandaşlarda aranan şartlar şunlar:

* T.C. vatandaşı olmak,

* Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak,

* TOKİ'den konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olmak,

* Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak,

* Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak,

* Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL'nın üstünde olmamak.

Seda Tabak