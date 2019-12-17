İşlem Döviz'in sahiplerine suç örgütü davası
|17 Aralık 2019 08:46
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İstanbul Osmanbey'de 20 yıldır faaliyet gösteren İşlem Döviz, geçtiğimiz yıl haziran ayı başında sessiz sedasız kapısına kilit vurmuştu. Birçok esnafın İşlem Döviz'e paralarını yatırdığı ve piyasayı yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı ortaya çıkan döviz bürosunun sahipleri Ahmet Ali Demirkapı ve Erol Hacıosmanoğlu firar etti.
Suç duyuruları üzerine yakalanan Erol Hacıosmanoğlu ve broker Mustafa Çelik tutuklandı. Haklarında "Güveni kötüye kullanma ve serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan dava açıldı. Yeni deliller ortaya çıkınca bu kez 'örgüt suçundan' verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. İşlem Döviz'e ortak oldukları ve örgüt içerisinde yer aldıkları iddia edilen ünlü mimar Jale Barahya ve eşi Leon Barahya da gözaltına alındı. 3 ay önce boşandıkları anlaşılan çift suçu diğer ortaklara attı.
Şirketin sahiplerinden Ali Demirkapı da gözaltına alındı. 3 zanlı tutuklandı.
İkinci iddianamede örgüt liderleri olarak Ali Demirkapı, Ali Tuğrul, İsmail Erdem, Mustafa Çelik ve Jale-Leon Barahyan çifti belirtilirken, Erol Hacıosmanoğlu, Musa Çakır ve birçok İşlem Döviz yetkilisi örgüt üyeleri olarak yer aldı.
Dilek Yaman
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