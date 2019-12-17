Zindaşti hala Türkiye'de

İranlı eski ajan Mesut Mevlevi'nin İstanbul Şişli'de öldürülmesinin 1 numaralı şüphelisi İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin Türkiye'ye geldiği belirtildi. SABAH'ın iki farklı kaynaktan edindiği bilgiye göre, Zindaşti'nin İran'da olduğu ve zaman zaman Türkiye'ye gelip gittiği tespit edildi. İstihbarat kaynaklarına göre, aralık başında Türkiye'ye geldiği ifade edilen Zindaşti, çoğunlukla Yüksekova ve Marmara Bölgesi'ndeki bir kentte temaslarda bulunuyor. Güvenlik güçleri, Zindaşti'yi yakalamak için çalışmalarına hız verdi.

20'NİN ÜSTÜNDE CİNAYET

Öte yandan SABAH, Zindaşti'nin uyuşturucu dünyasında ne kadar önemli rol oynadığını gösteren ve bugüne kadar ortaya çıkmayan bir fotoğrafına da ulaştı. Fotoğrafta Zindaşti, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giyen Cemal Nayır ile toplantı halinde görülüyor. 15 yıl önce çekildiği sanılan fotoğraf daha gençliğinden itibaren Zindaşti'nin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı bağlantısı içinde olduğunu ispatlıyor. Daha önce Kemal Şerifi Seydani sahte kimliğini kullanan Zindaşti'nin adı, pekçok ülkede 20'nin üzerinde cinayet ve kayıp olayına karıştı. Bir dönem Türk istihbaratı için muhbirlik yapan Zindaşti, ABD istihbaratına da bilgi veriyordu. 2007'de yanında çalıştığı Cemal Nayır'ı ihbar etti ve Nayır'ın 101 kilo uyuşturucusunu yakalattığı operasyondan sonra tutuklanınca ismi açığa çıktı.

SABAH'ın ulaştığı fotoğraflarda Zindaşti, uyuşturucu baronu Cemal Nayır'la birlikte görülüyor. 15 yıl önce çekildiği düşünülen fotoğraflar, Zindaşti'nin gençliğinden itibaren çarkın içinde olduğunu gösteriyor.

KIZI VE YEĞENİ ÖLDÜRÜLDÜ

2014'te Yunanistan'da Orhanİlhan Ünğan kardeşler ve İran asıllı Çetin Koç'un 2 ton eroinini yakalatınca hakkında ölüm kararı alındı. Sonrasında bu üçlü, Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürdü. Böylece sonu gelmeyen sır cinayetler yaşandı. Her cinayetin ardından bu kez tetikçiler ortadan kaldırıldı. Çetin Koç, Dubai'de, Koç'u öldürenler ise Kanada'daki cinayetlerde hedef alındı. Koç'un kardeşi ise İran'da kayıplara karıştı. İngiliz asıllı İranlı medya devi patronu Saeel Karimian ile yanındaki Kuveytli ortağı Muhammed El Muhtari, Maslak'ta suikaste kurban gitti.

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Ünğan kardeşlerin avukatlığını yapan Kudbettin Kaya, Yeşilköy'de yemek yerken, Orhan Ünğan ise Bağdat Caddesi'nde arkadaşıyla buluştuğu sırada öldürüldü. Geçen yıl 6 Nisan'da adamlarıyla birlikte Büyükçekmece'de yakalanan Naci Şerifi Zindaşti, 6.5 ay sonra tahliye edildi. 3 saat sonra yeniden yakalama kararı çıkarıldı ancak Zindaşti ve adamları çoktan kayıplara karışmıştı. Geriye ise Zindaşti'nin 20 milyon dolar rüşvetle serbest kaldığı söylentisi kaldı.