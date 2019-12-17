Karayollarında durum
|17 Aralık 2019 08:58
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir çevre yolunun Cengizhan-İmar yol ayrımı kavşakları Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa-İnegöl yolunun 26-55. kilometrelerindeki Bedresu, Akçasu, Çandır, Mezit-1, Mezit-3 ve Mezit-7 köprülerinin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşaklarında yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki Selimpaşa mevkisinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ermenek-Mut yolunun 12-13 (Kayaönü mevkisi) ve 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevki) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 17. kilometresindeki Küçükmelen köprülerinin genişletilmesi ve bağlantı kollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle alt geçit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerindeki Üçyol mevkisinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Artvin-Şavşat-Ardahan yolunun 64-79. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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