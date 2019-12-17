Varto Belediye Başkanı gözaltına alındı
Varto Belediye Başkanı Karaaslan gözaltına alındı
|17 Aralık 2019 09:12
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Muş'un Varto Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan ile sözde eş başkan Mahmut Yalçın gözaltına alındı.
Varto Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan ile sözde eş başkan Mahmut Yalçın, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle bu sabah İçişleri Bakanlığınca görevlerinden alınırken, polis ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, polis ekiplerince belediye binasında tedbir alındı.
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