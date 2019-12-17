Yavuz Bahadıroğlu: Kala kala Aleyna Tilki'ye mi kaldınız?
|17 Aralık 2019 09:13
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Yeni Akit gazetesi yazarı Yavuz Bahadıroğlu, bugünkü yazısında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilham veren 30 yaş altı 30 genç listesinde şarkıcı Aleyna Tilki'nin yer almasına tepki gösterdi.
"Reşit olmadan önceki maceraları dillere destan olmuş Aleyna Tilki isimli bir şarkıcı kızın, 'Türk gençlerine ilham' verdiği gerekçesiyle örnek gösterilip ödüllendirildiğini okuyunca, nasıl bir ülkede yaşadığımı düşündüm! İçimden defalarca 'Fesübhanallah' çektim. Defalarca 'Hafazanallah' dedim"ifadelerini kullandı.
Tilki'nin yaşam tarzını ve şarkılarını da eleştiren Bahadıroğlu,
"Sosyal medyasına şöyle bir baktım: Bir kere Türkçe bilmiyor. Okuma-yazma seviyesi 'eh işte' denebilecek kıvamda. Bilgi düzeyi yerlerde sürünüyor. Hiçbir paylaşımında kültür kırıntısı yok. Şarkı tarzı 'yerli' değil, 'milli' değil. Hiçbir şarkısında ve hayat tarzında bu toprakların rengi, ahengi, kokusu yok"görüşünü savundu.
Bahadıroğlu yazısında ayrıca şunları söyledi:
"Türkiye'de bunca 'aslan' varken, kala kala bir 'tilki'ye mi kaldınız? Eskiden de kadınlarımıza örnek olarak gösterilen kadınlar vardı. Bunların başında Hz. Havva gelirdi. Kadınlarımız, tamamen yabancısı olduğu bir dünyada, duyguları sayesinde hayatta kalabilen Hz. Havva'dan her şart altında ayakta kalmayı öğrenirlerdi. Bugün bile 'Osmanlı kadını' olarak hürmetle yadettiğimiz diri kadını bu örnek inşa etti."
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