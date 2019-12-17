FETÖ'nün firar hattı

Yunanistan, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'Avrupa'ya kaçın' talimatıyla hareket eden örgüt üyelerinin kapısını ilk çaldıkları ülke oldu. AKŞAM Haber Müdürü Özkan Tamirak ile Muhabir Bülent Şanlıkan, darbe girişiminin ardından Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin izini sürüp kaçış güzergahını ilk kez görüntüledi.

AKŞAM Haber Müdürü Özkan Tamirak, Meriç'te kaçakların izini sürdü.

İŞTE FİRAR GÜZERGAHI

BULUŞMA YERİ ASLANLI TESİSLERİ: Yunanistan'a giden otoyolda bulunan Aslanlı Tesisleri'nin önünde akşam araçlarından inen FETÖ'cüler havanın kararmasıyla Meriç Nehri'ne giden 1,5 kilometrelik açık alanı koşarak geçiyor.

PATİKA YOLDAN YÜRÜYORLAR: Daha sonra Yunanistan ile sınırımızı çizen Meriç'e paralel bir yolu aşarak önceden belirlenmiş kaçış noktasına ulaşıyor.

BOTLA GEÇİYORLAR: Botla karşıya geçen FETÖ'cüler burada Yunan polisi ve avukatlarıyla irtibat sağlıyor.

DEVRİYELERİ TAKİP EDİYORLAR: FETÖ'cülerin kaçışında rol oynayan bir başka detay ise sınır güvenliğimizi sağlayan askeri devriye saatlerini yakından takip etmeleri. Türk devriyelerine yakalanmamak için ön çalışma yaptıkları da gelen bilgiler arasında.

BOTLARI YUNANİSTAN KIYISINDA HAZIR

AKŞAM Haber Müdürü Özkan Tamirak (solda) ile Muhabir Bülent Şanlıkan FETÖ'cülerin kaçış güzargahını görüntüledi.

5 BİN 500 İLTİCA TALEBİ

Darbe girişiminin ardından kaçışların daha hızlı olduğunu kaydeden istihbarat birimleri bu rakamın 8 bini bulduğunu kaydetti. Bu yıl itibarıyla da 300 FETÖ'cü Meriç güzergahını geçmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. 2019 itibarıyla Yunanistan'a iltica talebinde bulunan ve aralarında FETÖ'cülerin de bulunduğu sayı ise 5 bin 500.

İstatistiklere göre haftada 40'a yakın FETÖ'cü Meriç Nehri'nden kaçak geçiş yapıyor.

TAKTİKLERİ YUNAN AVUKAT

İstihbarat kaynakları Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin yeni taktiğini deşifre etti. Buna göre Yunan polisine kendilerini 'Gülenistim' diye tanıtan örgüt üyeleri kaçar kaçmaz ellerindeki mahkeme evraklarıyla kendi fotolarını çekip Yunanistan'daki avukatlarına gönderiyor. Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalanan FETÖ'cüler böylece Türkiye'ye gönderilmekten kurtuluyor. Yunanistan'a gelişlerinin avukatlarının bilgisi dahilinde olduğunu söyleyen FETÖ'cüler böylece resmi olarak siyasi sığınmacı talebinde bulunuyor.

KISA SÜREDE SONUÇ ALDIK

Suriye'den Yunanistan'a kaçan daha sonra Yunan askeri tarafından bota bindirilerek zorla ülkemize geri itilen göçmen kadın, FETÖ'cülerle aynı toplanma bölgesinde bir süre tutulduğunu anlattı: "Benim getirildiğim yerde bir sürü Türk vardı. Yunan polisi tarafından bekletiliyorlardı. Onlara iyi muamele yapılıyordu. Benim Türkçe bildiğimi bilmiyorlardı. Bir tanesi Türkiye'den gelen bir polis olduğunu söyledi. Kendi aralarında yolculuğun çok zorlu geçtiğini ancak kısa sürede sonuç aldıklarını konuşuyordu."