Bitlis'te 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
|17 Aralık 2019 09:24
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Bitlis'in merkeze bağlı 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı bazı köyler ile mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.
Yasak kapsamında öğrencilerin eğitim hakkı ve devlet memurlarının mesai saatlerinin kısıtlanmayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İl merkezi sınırlarındaki Ayrancılar, Alaniçi, Narlıdere, Ağaçpınar, Yeşilsırt, Cumhuriyet, Abacılar, Sarıkonak, Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı, Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Kalupat, Üçevler, Karakuş, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yukarıçerman, Dursun, Beşkaynak, Yarönü, Uçankuş, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Bayırlı, Kınalı, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Cevizdalı, Karaca, Kaşıklı, Konalga, Kayalıbağ, Dutköy köyü ve mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ile barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 17 Aralık saat 06.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
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