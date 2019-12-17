MSB: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi
|17 Aralık 2019 09:32
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadesine yer verildi.
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