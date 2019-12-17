Advertisement

Başkent'te özel ve KİK çalışanı 260 kişiye FETÖ gözaltısı		 
Yataş ürünleri %70'e varan dev indirimle		 
MAK: Bir partiye oy verenlerin yüzde 25'i kararsız		 
5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı		 
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doların hafif yükselişi devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 17 Aralık 2019 09:35
Yazdır
Doların hafif yükselişi devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,8530 5,8540
Avro 6,5250 6,5260
Sterlin 7,7510 7,7900
ANKARA
ABD Doları 5,8200 5,8800
Avro 6,4800 6,5500
Sterlin 7,6880 7,8430
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa güne yükselişle başladı
17 Aralık 2019 10:12		 Faiz indirimi altına olan talebi artırdı
16 Aralık 2019 18:57
Borsa günü yükselişle tamamladı
16 Aralık 2019 18:26		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
16 Aralık 2019 17:18
Dövizde gün sonu fiyatları
16 Aralık 2019 17:11		 Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
16 Aralık 2019 13:13
Çeyrek altın ne kadar oldu?
16 Aralık 2019 12:46		 Gün ortasında dolar yükselişte
16 Aralık 2019 12:12
Gram altın 278 lira seviyelerinde
16 Aralık 2019 11:06		 Borsa haftaya yükselişle başladı
16 Aralık 2019 10:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:17 - Sigorta şirketlerini dolandırmak için 'damat' aramışlar10:13 - Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı10:13 - WhatsApp'ın bu özelliği için ödeme yapmak gerekecek!10:12 - Borsa güne yükselişle başladı10:11 - Banka şubesine giren silahlı bir kişi soygun girişiminde bulundu10:09 - Yarı zamanlı çalışma yönetmeliği çıkarsa, sosyal güvenlik ödemeleri nasıl yapılacak?10:09 - Tüketici şikayetlerini bitirecek 4 kritik adım10:04 - Başkent'te özel ve KİK çalışanı 260 kişiye FETÖ gözaltısı10:01 - %40'a varan indirim Trendyol'da09:58 - Avustralya 1980'de Türk diplomatları şehit eden teröristlerin peşine düştü
09:52 - Asgari ücrette bugün, işverenin teklifi tartışılacak09:44 - MAK: Bir partiye oy verenlerin yüzde 25'i kararsız09:42 - 5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı09:36 - Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi09:35 - Doların hafif yükselişi devam ediyor09:32 - MSB: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu09:24 - Bitlis'te 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı09:22 - FETÖ'nün firar hattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Dönemin Emniyet Müdürü: Zekeriya Öz'ü dövecektim, kaçtı.
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
Şehirleri adeta esir aldı: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?
Özel Kalem Müdürü, İmralı tutanaklarını FETÖ'ye aktarmış
İncirlik ve Kürecik'in lafı bile Pentagon'u korkuttu
Google'dan Türkiye'ye şantaj
5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı
Belemedik'te Sonbahar bir başka
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üçüzler 1
ferdi kadıoğlu 1
amatem 1
max kruse 1
kıdem tazminatı caiz değildir 3
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
akıllı telefon 2
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
ersun yanal 1
Abbiiee 2
SON İLANLAR
Foça Bakım Onarım İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi ALım İlanı
Rize Çayeli Belediyesi 3 İşçi Alacak
Osmaniye Özidaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık 3 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 2 İşçi Alacak
TÜBİTAK 2 personel alacak
Adana Kozan İmar 2 İşçi Alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam