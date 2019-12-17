Doların hafif yükselişi devam ediyor
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|17 Aralık 2019 09:35
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa güne yükselişle başladı
17 Aralık 2019 10:12
|Faiz indirimi altına olan talebi artırdı
16 Aralık 2019 18:57
|Borsa günü yükselişle tamamladı
16 Aralık 2019 18:26
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
16 Aralık 2019 17:18
|Dövizde gün sonu fiyatları
16 Aralık 2019 17:11
|Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
16 Aralık 2019 13:13
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
16 Aralık 2019 12:46
|Gün ortasında dolar yükselişte
16 Aralık 2019 12:12
|Gram altın 278 lira seviyelerinde
16 Aralık 2019 11:06
|Borsa haftaya yükselişle başladı
16 Aralık 2019 10:00