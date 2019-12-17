5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
|17 Aralık 2019 09:42
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 5'i aktif görevde 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor, 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 5 ildeki operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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