Advertisement

Başkent'te özel ve KİK çalışanı 260 kişiye FETÖ gözaltısı		 
Yataş ürünleri %70'e varan dev indirimle		 
MAK: Bir partiye oy verenlerin yüzde 25'i kararsız		 
5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı		 
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Asgari ücrette bugün, işverenin teklifi tartışılacak

Asgari ücretin 2020'de ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ederken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak 3. toplantıda patronların asgari ücret teklifi tartışılıyor
 17 Aralık 2019 09:52
Yazdır
Asgari ücrette bugün, işverenin teklifi tartışılacak

Asgari görüşmelerinde kıyasıya bir pazarlık yaşanıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez toplanıyor.

Üçüncü toplantı TİSK'in ev sahipliğinde

İlk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikinci toplantısını işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün, işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştiriyor.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor.

TÜİK bir işçinin gıda harcamasını paylaşacak

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde kritik nitelikteki toplantı öncesi, komisyonun işçi ve işveren taraflarının talepleri netlik kazandı.

Türk-İş ve DİSK'in asgari ücret önerisi

Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "hem geçim ücretini hem de milli gelir artışını dikkate aldığımızda asgari ücret talebimiz en az net 3 bin 200 TL'dir." dedi.

TİSK ise TÜİK'in, salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkıp Komisyona bir rakam sunmasını karşı çıkarak, asgari ücret tespitinde iş gücü maliyetlerinin, rekabet gücünün, yatırımların, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun hep birlikte dikkate alınması görüşünde.

Patronlar 100 TL'si devlet destekli en fazla 2 bin 262 TL önerdi

Konuyla ilgili konuşan bir TİSK yetkilisi, işverene sağlanan devlet desteğinin 100 liradan 200 liraya çıkarılması şartıyla asgari ücrete yüzde 12, yani bu yıl sonu beklenen enflasyon oranı kadar zammın makul olacağını söyledi. Buna göre işveren tarafı halen 2 bin 20 TL olan asgari ücretin 2020'de en fazla 2 bin 262 TL olmasını istiyor.

İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesini isteyen TİSK, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği'nin yüzde 6'ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2019 ve 2020 enflasyon hedefi

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 3 bin 6 lira

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret belirlenirken niçin bu kadar tartışma yaşanıyor?
16 Aralık 2019 06:11		 Emekli de 'asgari zam' istiyor
14 Aralık 2019 06:51
Memurun gözü 3600 ek göstergede
12 Aralık 2019 07:51		 Asgari ücret zammında talep farkı üç kat
10 Aralık 2019 06:40
Yeni kurulan üst kurulun çalışanlarının mali hakları belli oldu
09 Aralık 2019 00:02		 Girişte, bir dereceyi almayan mühendislik mezunu memur ne yapmalı?
06 Aralık 2019 00:05
Asgari ücret pazarlığında işçilerden ilk teklif
26 Kasım 2019 09:38		 Asgari ücrete enflasyon ayarı
21 Kasım 2019 08:35
Engelli çocuğu olan memur, ne kadar çocuk yardımı alır?
12 Kasım 2019 00:03		 Özel kalemde çalışanlar, ilave olarak ne kadar alır?
11 Kasım 2019 10:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:17 - Sigorta şirketlerini dolandırmak için 'damat' aramışlar10:13 - Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı10:13 - WhatsApp'ın bu özelliği için ödeme yapmak gerekecek!10:12 - Borsa güne yükselişle başladı10:11 - Banka şubesine giren silahlı bir kişi soygun girişiminde bulundu10:09 - Yarı zamanlı çalışma yönetmeliği çıkarsa, sosyal güvenlik ödemeleri nasıl yapılacak?10:09 - Tüketici şikayetlerini bitirecek 4 kritik adım10:04 - Başkent'te özel ve KİK çalışanı 260 kişiye FETÖ gözaltısı10:01 - %40'a varan indirim Trendyol'da09:58 - Avustralya 1980'de Türk diplomatları şehit eden teröristlerin peşine düştü
09:52 - Asgari ücrette bugün, işverenin teklifi tartışılacak09:44 - MAK: Bir partiye oy verenlerin yüzde 25'i kararsız09:42 - 5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı09:36 - Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi09:35 - Doların hafif yükselişi devam ediyor09:32 - MSB: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu09:24 - Bitlis'te 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı09:22 - FETÖ'nün firar hattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Dönemin Emniyet Müdürü: Zekeriya Öz'ü dövecektim, kaçtı.
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
Şehirleri adeta esir aldı: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?
Özel Kalem Müdürü, İmralı tutanaklarını FETÖ'ye aktarmış
İncirlik ve Kürecik'in lafı bile Pentagon'u korkuttu
Google'dan Türkiye'ye şantaj
5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı
Belemedik'te Sonbahar bir başka
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ajda pekkan mobilya reklamı 3
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
king 2
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
amatem 1
18.12.2019 panathinaikos vs fenerbahce maci 1
üçüzler 1
naim süleymanoğlu 2
akıllı telefon 2
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
SON İLANLAR
Foça Bakım Onarım İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi ALım İlanı
Rize Çayeli Belediyesi 3 İşçi Alacak
Osmaniye Özidaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık 3 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 2 İşçi Alacak
TÜBİTAK 2 personel alacak
Adana Kozan İmar 2 İşçi Alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam