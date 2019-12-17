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Avustralya 1980'de Türk diplomatları şehit eden teröristlerin peşine düştü

Avustralya Polisi, 39 yıl önce Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Ataşe Engin Sever'in şehit edilmesine ilişkin dosyanın yeniden açıldığını duyurdu - Sydney'de Ermeni teröristlerce 1980'de şehit edilen Türk diplomatların katiline götürecek bilgiye 1 milyon dolar ödül verilecek
 17 Aralık 2019 09:58
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Avustralya 1980'de Türk diplomatları şehit eden teröristlerin peşine düştü

Avustralya'nın Sydney kentinde 17 Aralık 1980'de Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'in katil veya katillerinin yakalanmasını sağlayacak bilgiye 1 milyon Avustralya doları ödül verilecek.

Arıyak ve Sever'in görevleri başında şehit edilişlerinin 39'uncu yıl dönümünde saldırının düzenlendiği Sydney Başkonsolosluğu rezidansının önünde anma töreni düzenlendi.

Şehit diplomatlar için saygı duruşuyla başlayan ve iki ülkenin milli marşlarıyla devam eden törene, Güney Galler Eyalet (NSW) Valisi Başdanışmanı Michael Miller, Kapasite Gelişimi ve Yükseköğretim Bakanı Jeff lee, Eyalet Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı ve Türk Dostluk Grubu Başkanı Trevor Khan, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Tüketici Hakları Koruma Bakanı Julia Finn, Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, Şehit Arıyak'ın kızı Çağla Arıyak, NSW Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Walton, çok sayıda ülkenin misyon şefleri ve Türkler katıldı.

Anma töreninde yapılan konuşmalarda Arıyak ve Sever'in hayatını kaybettiği saldırının Avustralya topraklarında yaşanan ilk terör saldırısı olduğu hatırlatılarak, ülkenin çok kültürlü yapısında bu tür eylemlere yer olmadığı vurgulandı.

- Teröristleri yakalatacak bilgiye 1 milyon dolar ödül kondu

Mark Walton, törenin ardından düzenlediği basın toplantısında, şehit diplomatların katillerini yakalamak için NSW Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Birimi bünyesinde özel bir ekip kurulduğunu açıkladı.

Soruşturmanın Sydney'deki Ortak Terörle Mücadele Ekibi tarafından yeniden ele alınacağını belirten Walton, "Bilgiye verilecek ödül 250 bin dolardan 1 milyon dolara (yaklaşık 4 milyon TL) çıkarıldı. Sarık Arıyak ve Engin Sever'in suikastı, NSW'de uluslararası ve siyasi olarak gerçekleşen ilk cinayetti. Hala suikastın planlanması ve yapılması hakkındaki bilgisi olan ve bu cinayetleri işleyen motosikletteki adamların kimliğinden haberdar kişilerin olduğundan şüpheleniyoruz." ifadelerini kullandı.

- "39 yıl sonra gerçeğin ortaya çıkma zamanı geldi"

Babasının ölümünün ardından cinayetin çözülmesine katkıda bulunmak üzere Sydney'e ilk kez gelen Çağla Arıyak'a teşekkür ettiklerini vurgulayan Walton, "Arıyak ve Sever'in aileleri cinayetin suçlusunu bilmeden 40 sene yaşadı. Umarım bu ödül ve bugün konuya gösterdiğimiz ilgi bu cinayetlerin çözülmesinde bize yardımcı olacaktır. Bugün 39 yıl oldu, artık gerçeğin açığa çıkmasının vakti geldi." diye konuştu.

- "39 yıl sonra unutulmamaları muazzam bir şey"

Terör saldırı yaşandığında henüz 8 yaşında olan ve saldırı anını gören şehit Başkonsolosun kızı Çağla Arıyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 39 yıl sonra teröristlerin yakalanması için başlatılan çabalardan mutlu olduğunu söyledi.

Aradan geçen yıllara rağmen hem Türklerin hem de Avustralyalıların olayın yaşandığı yere toplanıp anma töreni yapmasının başka ülkelerde görülen bir şey olmadığını hatırlatan Çağla, "39 yıl sonra bunun hala yapılıyor olması muazzam, çok müthiş bir şey. İnsan çok duygulanıyor. Çok onur duyuyorum." dedi.

- "Polisin yeni tekniklerle sonuç almasını umuyoruz"

Avustralya makamlarının teröristlerin yakalanması için aldıkları karardan memnun olduklarını belirten ve şehitlerin huzur içinde yatması için faillerin bulunması temennisinde bulunan Büyükelçi Karakoç, "Elimizde bu konuda zamanında toplanmış bazı bilgi ve belgeler vardı. Şimdi Avustralya polisinin yeni taktikler, yeni tekniklerle bu bilgi ve belgeler üzerinden sonuç almasını umuyoruz." dedi.

Şehit Arıyak ve Sever, 17 Aralık 1980 sabahı işe gitmek üzere Başkonsolosun konutundan ayrıldıkları sırada eşi Demet ve kızı Çağla Arıyak'ın gözleri önünde iki Ermeni terörist tarafından hedef alınmıştı. Sabah saat 09.45 sularında motosikletli ve yüzleri beyaz kaskla kaplı teröristlerin saldırısı sonucunda Başkonsolos olay yerinde, Güvenlik Ataşesi Sever ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Avustralya Associated Press'i arayan bir kadın, cinayetlerin Sözde Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG) tarafından işlendiğini bildirmişti.
Anadolu Ajansı
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