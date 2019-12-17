Başkent'te özel ve KİK çalışanı 260 kişiye FETÖ gözaltısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 171 şüpheli yakalandı.
|17 Aralık 2019 10:04
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı
17 Aralık 2019 09:42
|MSB: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu
17 Aralık 2019 09:32
|Bitlis'te 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
17 Aralık 2019 09:24
|FETÖ'nün firar hattı
17 Aralık 2019 09:22
|Varto Belediye Başkanı gözaltına alındı
17 Aralık 2019 09:12
|İşlem Döviz'in sahiplerine suç örgütü davası
17 Aralık 2019 08:46
|Zindaşti hala Türkiye'de
17 Aralık 2019 08:29
|Özel Kalem Müdürü, İmralı tutanaklarını FETÖ'ye aktarmış
17 Aralık 2019 07:18
|Urla Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı
16 Aralık 2019 23:20
|2'si TSK eski adli müşaviri, 21 sanık hakim karşısına çıktı
16 Aralık 2019 20:03