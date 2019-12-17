Borsa güne yükselişle başladı
|17 Aralık 2019 10:12
|Yazdır
Açılışta BIST 100 endeksi, 369,51 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 111.495,02 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile sigorta, tek gerileyen ise yüzde 0,24 ile spor oldu.
Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 111.200 üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamasa da günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 111.125,51 puandan tamamladı.
Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanması sonrası küresel risk iştahının arttığını belirterek, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin üzerinde yeni hedeflerin 112.500 ve 113.400 seviyeleri olacağını dile getiren analistler, 110.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
17 Aralık 2019 13:11
|Çeyrek altın ne kadar?
17 Aralık 2019 12:57
|Gün ortasında dolar yükselişte
17 Aralık 2019 12:02
|Gram altın 278 lira seviyelerinde
17 Aralık 2019 10:35
|Doların hafif yükselişi devam ediyor
17 Aralık 2019 09:35
|Faiz indirimi altına olan talebi artırdı
16 Aralık 2019 18:57
|Borsa günü yükselişle tamamladı
16 Aralık 2019 18:26
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
16 Aralık 2019 17:18
|Dövizde gün sonu fiyatları
16 Aralık 2019 17:11
|Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
16 Aralık 2019 13:13