Faizlerin düşmesiyle ipotekli satışlar yüzde 724 artış gösterdi

Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %54,4 oranında artarak 138 372 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 24 924 konut satışı ve %18 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 406 konut satışı ve %10,5 pay ile Ankara, 8 428 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Ardahan, 44 konut ile Hakkari ve 72 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 43 BİN 911 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %724,8 oranında artış göstererek 43 911 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %31,7 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 183 konut satışı ve %18,6 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %47,6 ile Ardahan oldu.

İKİNCİ EL KONUTTA 89 BİN 463 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %83,3 artış göstererek 89 463 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 16 430 konut satışı ve %18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %65,9 oldu. Ankara 10 083 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 890 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 azalarak 3 988 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2019'da ilk sırayı 1 885 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 825 konut satışı ile Antalya, 218 konut satışı ile Ankara, 128 konut satışı ile Bursa ve 110 konut satışı ile Yalova izledi.

EN FAZLA KONUT IRAKLI'YA

Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 575 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 500 konut ile İran, 300 konut ile Rusya Federasyonu, 216 konut ile Afganistan ve 174 konut ile Suudi Arabistan izledi.