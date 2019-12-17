Mardin'in Derik ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, jandarma timlerinin operasyonuyla 4 terörist etkisiz hale getirildi.
|17 Aralık 2019 10:33
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