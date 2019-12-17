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Gram altın 278 lira seviyelerinde

Gram altın 278 lira, çeyrek altın 453 lira ve Cumhuriyet altını 1.854 liradan işlem görüyor
 17 Aralık 2019 10:35
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Gram altın 278 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 278 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yatay seyre rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 277,6 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 278 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 453 lira, Cumhuriyet altını da 1.854 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.477,5 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının ardından risk iştahında artış gözlemlendiğini belirtti. ABD ve Çin tarafından konuya ilişkin açıklamaların takip edileceğini bildiren analistler, anlaşma şartları ve ikinci faz görüşmelere dair ipucu aranacağını söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 278 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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