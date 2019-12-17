Advertisement

Bakandan FETÖ'nün yargıya sızma çalışması hakkında açıklama		 
Blender ve Tost Makinelerinde %40'a varan indirim		 
LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası		 
Kalkınma ajanslarına 191 personel alınacak		 
Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı		 
Ünlü futbol yorumcusu canlı yayında fenalaştı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye Adalet Akademisi uzaktan eğitim de verebilecek

Meslek içi ve hizmet içi eğitim programlarına yönelik yönetmelik yayımlandı
 17 Aralık 2019 10:47
Yazdır
Türkiye Adalet Akademisi uzaktan eğitim de verebilecek

Türkiye Adalet Akademisi, meslek içi ve hizmet içi eğitimleri artık uzaktan eğitim yöntemiyle de gerçekleştirebilecek.

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, akademi, hakim ve savcılara yönelik meslek içi eğitimler düzenleyecek.

Yıllık eğitim planı, danışma kurulunun görüşü alınarak hazırlanacak. Akademi, yıllık eğitim planının amaca uygun, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alacak.

Planlanan eğitimlere katılmak isteyen hakim ve savcıların talepleri, akademi başkanlığınca toplanacak. Yüksek mahkemelerde, Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) ve Adalet Bakanlığında görevli hakim-savcılar, izinle eğitim programlarına katılabilecek.

Akademi, ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yıllık eğitim planı dışında da meslek içi eğitim programı düzenleyebilecek. Eğitimlerden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığına yönelik analizler de gerçekleştirilecek.

- Noterlere, avukatlara, hukuk sınıfı subaylara hizmet içi eğitim verilecek

Akademi, noterler, avukatlar ve hukuk sınıfı subaylar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere, talepleri halinde hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda hizmet içi eğitim verebilecek.

Eğitim konuları talepler dikkate alınarak belirlenecek. Eğitime katılacaklar, talepte bulunan kurum tarafından belirlenecek.

Meslek içi ve hizmet içi eğitimde, yüksek mahkemelerin daire başkanı ve üyeleri, hakimler ve savcılar, yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilenler, akademide çalışan uzmanlar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına mensup uzmanlar, avukatlar, hukuk müşavirleri, noterler, hukuk sınıfı subaylar ve alanında uzman kişiler, yabancı ülkelerden gelen akademisyenler ve uzmanlar, özel eğitim ve danışmanlık kurumlarında çalışan uzmanlar eğitici olarak belirlenebilecek.

Türkiye Adalet Akademisi, meslek içi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitim yöntemiyle de gerçekleştirebilecek. Uzaktan eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bir merkez kurulabilecek.

Meslek içi ve hizmet içi eğitimlere katılanlara belge verilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK'nın kadın yapılanması operasyonu: 11 gözaltı
17 Aralık 2019 13:10		 Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası
17 Aralık 2019 12:58
FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına etkin pişmanlık indirimi
17 Aralık 2019 12:55		 FETÖ'nün 'adliye yapılanması' operasyonu devam ediyor: 9 gözaltı
17 Aralık 2019 12:47
FETÖ'den tutuklanan CHP'li Başkan'ın ifadesi ortaya çıktı
17 Aralık 2019 12:28		 Bakandan FETÖ'nün yargıya sızma çalışması hakkında açıklama
17 Aralık 2019 12:26
FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
17 Aralık 2019 12:09		 2 Kosova uyruklu DEAŞ'lı sınır dışı edildi
17 Aralık 2019 11:30
Mardin'in Derik ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
17 Aralık 2019 10:33		 Pakistan eski Cumhurbaşkanı Müşerref idama mahkum edildi
17 Aralık 2019 10:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:11 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - PKK'nın kadın yapılanması operasyonu: 11 gözaltı13:06 - 'İstanbul'da günlük yolcu sayısı 31 milyon 700 bin'13:02 - 'Mülteciler konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz'12:58 - Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası12:57 - Çeyrek altın ne kadar?12:55 - FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına etkin pişmanlık indirimi12:50 - MEB'den 'Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi'12:48 - Tartıştığı PTT görevlisini oyuncak tabancayla tehdit eden kişi yakalandı12:47 - FETÖ'nün 'adliye yapılanması' operasyonu devam ediyor: 9 gözaltı
12:38 - Sosyal konutlar için ilk gün 17 bin 506 vatandaş başvurdu12:37 - Addax'da %50'ye varan indirim12:34 - Blender ve Tost Makinelerinde %40'a varan indirim12:32 - Şırıngalı çikolata ile gelen ölüm haberinin yayın yasağı kaldırıldı12:31 - Trendyol'da gömlek şıklığı %50'ye varan indirim12:28 - FETÖ'den tutuklanan CHP'li Başkan'ın ifadesi ortaya çıktı12:26 - Bakandan FETÖ'nün yargıya sızma çalışması hakkında açıklama12:20 - Türkiye, yardımlar için Suriye'ye beşinci sınır kapısı açılmasını istiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi
Dönemin Emniyet Müdürü: Zekeriya Öz'ü dövecektim, kaçtı.
2019 yılının en büyük FETÖ operasyonu
LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası
5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
MAK: Bir partiye oy verenlerin yüzde 25'i kararsız
Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı
Şehirleri adeta esir aldı: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okullu olmak 1
dokunarak konuşmak 1
bebeklerin reklam izlemesi 2
Abbiiee 2
ersun yanal 1
aynı iş yerinde çalışan çiftler 1
maskov87 4
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
max kruse 1
dedemin insanları 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Jandarma Genel Komutanlığı 19 memur alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 94 sözleşmeli personel alacak
TCDD 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Foça Bakım Onarım İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi ALım İlanı
Rize Çayeli Belediyesi 3 İşçi Alacak
Osmaniye Özidaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam