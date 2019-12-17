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Sürüleri karışan Afganistan uyruklu çobanlar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Konya'nın Altınekin ilçesinde koyun sürülerinin birbirine karışması nedeniyle Afganistan uyruklu iki çoban arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
 17 Aralık 2019 10:49
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Sürüleri karışan Afganistan uyruklu çobanlar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Konya'nın Altınekin ilçesinde koyun sürülerinin birbirine karışması nedeniyle Afganistan uyruklu iki çoban arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'nde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Vali Mohammad Tajık (40), aynı mahallede çoban olan vatandaşı Gulle Menderes (44) ile sürüleri birbirine karıştırdığını öne sürerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tajık, av tüfeğiyle Menderes'e iki el ateş etti.

Göğsünden vurulan Menderes, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin olayın ardından kaçan Tajık'i yakalama çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
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