TESK Başkanı Palandöken'den 'yerli ürüne vergi indirimi' talebi:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sürdürülebilir ekonomik büyüme için öncelikle iç piyasadaki ürünlerin kullanılması gerektiğini belirterek, "Vatandaş teknolojik ürünlerde yerli üretimlerimizi tercih ettiğinde daha az KDV ve ÖTV ödemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, gelecek yıl ithal ürünler yerine yerli malı kullanımına öncelik verilmesini istedi.

İndirim yanılgısı yüzünden yeni yıla borçlu girilmemesi gerektiğine işaret eden Palandöken, "Ülkemizin tüketimden çok tasarrufa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun vadede sürdürülebilir büyüme için yerli üretimin ve tasarrufun önemine değinen Palandöken, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız tüketim çılgınlığına kapılmadan elindeki ürünün kullanım süresi dolana kadar kullanmaya devam etmeli. Teknolojik ürünlerde ihtiyaç için alışveriş yapılmalı. Ülkemizde tarım ürünlerinden tekstil ürünlerine, küçük ve büyük makinelerden elektronik aletlere kadar tüm teknolojik ürünlerin en kalitelisi üretilebiliyor. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için önce iç piyasadaki ürünlerimiz kullanılmalı. Yerli ürünlerin kullanımı özendirilirken yerli üreticiye verilen destekler de artırılmalı. Vatandaş teknolojik ürünlerde yerli üretimlerimizi tercih ettiğinde daha az KDV ve ÖTV ödemeli. Esnafımızın dükkanında kullandığı elektronik ürünler de yerli ve milli olduğunda esnafımıza KDV ve ÖTV teşviki verilmeli."