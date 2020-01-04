2008 öncesinde esnaf ve işçiliği olan hekimler, hangi bakımdan 5434'e tabi olur?

SORU: Ben Ocak 1993 yılında sigortalı dişhekimi olarak bir klinikte çalışmaya başladım. 6051 gün ssk hizmetim sonrası 570 gün bağkurum var, eylül 2011 den beri 4/b li olarak devlet hastanesinde çalışıyorum. Ekim 2013'te devlet memuru oldum, size 4 sorum var.

1 :Ne zaman emekli olabilirim?

2:Emekli olunca 5510 'a göre mi maaş alırım?

3:Emekli diş hekimleri için çıkarılan ek maaş ödemesinden faydalanabilir miyim? Eğer yararlanamıyorsam mahkemeye gitme şansım var mı?

4; Diş hekimi 2008 ekim öncesi yedek subaylık yaparsa 5510 a tabi olumuyormuş bu haksızlık olmuyor mu? Bu bayan hekimlere haksızlık olmuyor mu? İyi günler.

CEVAP:

5510 a tabi Diş hekimi bayan memurun sorularını değerlendirmemiz:

Kısa bilgiler olarak;

2008 yılı Ekim ayından önce hiçbir surette memurluk hizmeti olmayıp (yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi) sadece esnaf ve işçi statüsünde geçen hizmetleri olanlar, sadece emeklilik yaş hesabı açısından 5434 e tabi olurlar. Emekli maaşı olarak ise 5510 sistemi uygulanır.

Emeklilik yaş hesabı da esnaf ve işçi olarak geçen çalışmalarının 23/05/2002 tarihine kadar olan ne kadar süresi var ise bu süre esas alınarak yapılır.

Doktorlar ve diş doktorları için çıkarılan ek maaş ödemesi sadece 5434 e göre emekli aylığı bağlanmış ve emekli olduktan sonra çalışmayanlara yönelik bir uygulamadır. 5510 a tabi doktorlar ve diş doktorları bu ek maaş ödemesi kapsamında değillerdir.

Bu bağlamda sorularınıza karşılık değerlendirmelerimiz:

Soru 1 : Ne zaman emekli olabilirim?

Cevap 1: 23/05/2002 tarihine kadar olan çalışmış hizmetlerinizin 9 yıl 5 ay olduğu varsayımından hareketle emeklilik yaş hesaplamamızda, emeklilik yaş grubunuz 49 yaş grubu olur. Bu yaş grubu ve 20 hizmet yılı olduğu zaman emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz. ANCAK, bu yaş grubu belirttiğimiz gibi 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmet toplamınıza göre değişir. Şayet bu tarihe kadar olan hizmet toplamı 10 yıl 11 yıl arasında olursa 49, 9 tam yıl 10 tam yıl olursa 48, 8 tam yıl 9 tam yıl olursa, 47, 11 tam yıl 12 tam yıl olursa 50 yaş grubu gibi.

Soru 2: Emekli olunca 5510 'a göre mi maaş alırım?

Cevap 2: Emekli olunca 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2 hükmünde belirtilmiş esaslar dahilinde ve 5510 sayılı Kanun sisteminde tüm Sosyal Güvenlik Kurumu prime esas kazançlarınız üzerinden emekli maaşlarınızın hesaplanacağını, yani derece, kademe, ek gösterge vb. gibi 5434 e tabi memurlar için uygulanan sistem üzerinden maaş alamayacağınızı belirtebiliriz.

Soru 3: Emekli diş hekimleri için çıkarılan ek maaş ödemesinden faydalanabilir miyim? Eğer yararlanamıyorsam mahkemeye gitme şansım var mı?

Cevap 3: Sadece doktorlar ve diş doktorları için çıkarılan ek maaş ödemesinin yapılmasına dair yasal düzenleme 5434 sayılı Kanunda yapılmıştır. Bu Kanuna eklenmiş olan ek madde 84 hükmünde, bu ödemelerin sadece 5434 sayılı Kanun sistemi uygulanarak aylık bağlanmış olanları belirtmiş olduğundan, emekliliğinizde bu ödemelerden faydalanamazsanız. Düşüncemiz, her ne kadar emekli maaşlarının hesaplanmasında alınan kriterler bazı durumlarda 5434 e, bazı durumlarda 5510 a tabi memurların lehine veya aleyhine durumlar söz konusu olsa da (5434 e tabi memurlarda görev aylıklarından prim kesilmez, 5510 a tabi memurlarda görev aylıkları üzerinden prime esas kazançlar esas alınır gibi), bazı meslek grupları için istisnai olarak yapılan ek ödemelerde ayrım yapılmaması gerektiğini değerlendirmekteyiz. İdari dava açmanız halinde karar mahkemelere ait olacak ve mahkemelerin vereceği kararın beklenmesi gerekecektir.

Soru 4: Diş hekimi 2008 ekim öncesi yedek subaylık yaparsa 5510 a tabi oluyormuş bu haksızlık olmuyor mu? Bu bayan hekimlere haksızlık olmuyor mu?

Cevap 4: Kadın veya erkek memurların meslek grupları fark etmeksizin, ister diş hekimi, ister mühendis, ister memur, ister polis, ister subay, ister hakim fark etmeksizin 5434 e tabi olarak emekli aylığı bağlanması sistemine dahil olabilmesi için mutlaka 2008 öncesinde memurluk hizmetinin olması gerekir, bu memurluk hizmeti mutlaka fiilen memurluk hizmeti olmayıp memurluk hizmeti sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık vb. gibi hizmetlerde sayılmaktadır. Bu nedenle sadece bu durumu yedek subaylık hizmeti ile sınırlı anlaşılmaması gerektiğini değerlendirmekteyiz.