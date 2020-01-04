1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2008 öncesinde esnaf ve işçiliği olan hekimler, hangi bakımdan 5434'e tabi olur?

2008 öncesinde işçilik veya esnaf hizmet süreleri bulunanlar, sadece emeklilik yaş hesabı açısından 5434 e tabi olurlar. Emekli maaşı olarak ise 5510 sistemi uygulanır.
 04 Ocak 2020 00:03
Yazdır
2008 öncesinde esnaf ve işçiliği olan hekimler, hangi bakımdan 5434'e tabi olur?

SORU: Ben Ocak 1993 yılında sigortalı dişhekimi olarak bir klinikte çalışmaya başladım. 6051 gün ssk hizmetim sonrası 570 gün bağkurum var, eylül 2011 den beri 4/b li olarak devlet hastanesinde çalışıyorum. Ekim 2013'te devlet memuru oldum, size 4 sorum var.
1 :Ne zaman emekli olabilirim?
2:Emekli olunca 5510 'a göre mi maaş alırım?
3:Emekli diş hekimleri için çıkarılan ek maaş ödemesinden faydalanabilir miyim? Eğer yararlanamıyorsam mahkemeye gitme şansım var mı?
4; Diş hekimi 2008 ekim öncesi yedek subaylık yaparsa 5510 a tabi olumuyormuş bu haksızlık olmuyor mu? Bu bayan hekimlere haksızlık olmuyor mu? İyi günler.

CEVAP:

5510 a tabi Diş hekimi bayan memurun sorularını değerlendirmemiz:

Kısa bilgiler olarak;

2008 yılı Ekim ayından önce hiçbir surette memurluk hizmeti olmayıp (yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi) sadece esnaf ve işçi statüsünde geçen hizmetleri olanlar, sadece emeklilik yaş hesabı açısından 5434 e tabi olurlar. Emekli maaşı olarak ise 5510 sistemi uygulanır.

Emeklilik yaş hesabı da esnaf ve işçi olarak geçen çalışmalarının 23/05/2002 tarihine kadar olan ne kadar süresi var ise bu süre esas alınarak yapılır.

Doktorlar ve diş doktorları için çıkarılan ek maaş ödemesi sadece 5434 e göre emekli aylığı bağlanmış ve emekli olduktan sonra çalışmayanlara yönelik bir uygulamadır. 5510 a tabi doktorlar ve diş doktorları bu ek maaş ödemesi kapsamında değillerdir.

Bu bağlamda sorularınıza karşılık değerlendirmelerimiz:

Soru 1 : Ne zaman emekli olabilirim?

Cevap 1: 23/05/2002 tarihine kadar olan çalışmış hizmetlerinizin 9 yıl 5 ay olduğu varsayımından hareketle emeklilik yaş hesaplamamızda, emeklilik yaş grubunuz 49 yaş grubu olur. Bu yaş grubu ve 20 hizmet yılı olduğu zaman emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz. ANCAK, bu yaş grubu belirttiğimiz gibi 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmet toplamınıza göre değişir. Şayet bu tarihe kadar olan hizmet toplamı 10 yıl 11 yıl arasında olursa 49, 9 tam yıl 10 tam yıl olursa 48, 8 tam yıl 9 tam yıl olursa, 47, 11 tam yıl 12 tam yıl olursa 50 yaş grubu gibi.

Soru 2: Emekli olunca 5510 'a göre mi maaş alırım?

Cevap 2: Emekli olunca 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2 hükmünde belirtilmiş esaslar dahilinde ve 5510 sayılı Kanun sisteminde tüm Sosyal Güvenlik Kurumu prime esas kazançlarınız üzerinden emekli maaşlarınızın hesaplanacağını, yani derece, kademe, ek gösterge vb. gibi 5434 e tabi memurlar için uygulanan sistem üzerinden maaş alamayacağınızı belirtebiliriz.

Soru 3: Emekli diş hekimleri için çıkarılan ek maaş ödemesinden faydalanabilir miyim? Eğer yararlanamıyorsam mahkemeye gitme şansım var mı?

Cevap 3: Sadece doktorlar ve diş doktorları için çıkarılan ek maaş ödemesinin yapılmasına dair yasal düzenleme 5434 sayılı Kanunda yapılmıştır. Bu Kanuna eklenmiş olan ek madde 84 hükmünde, bu ödemelerin sadece 5434 sayılı Kanun sistemi uygulanarak aylık bağlanmış olanları belirtmiş olduğundan, emekliliğinizde bu ödemelerden faydalanamazsanız. Düşüncemiz, her ne kadar emekli maaşlarının hesaplanmasında alınan kriterler bazı durumlarda 5434 e, bazı durumlarda 5510 a tabi memurların lehine veya aleyhine durumlar söz konusu olsa da (5434 e tabi memurlarda görev aylıklarından prim kesilmez, 5510 a tabi memurlarda görev aylıkları üzerinden prime esas kazançlar esas alınır gibi), bazı meslek grupları için istisnai olarak yapılan ek ödemelerde ayrım yapılmaması gerektiğini değerlendirmekteyiz. İdari dava açmanız halinde karar mahkemelere ait olacak ve mahkemelerin vereceği kararın beklenmesi gerekecektir.

Soru 4: Diş hekimi 2008 ekim öncesi yedek subaylık yaparsa 5510 a tabi oluyormuş bu haksızlık olmuyor mu? Bu bayan hekimlere haksızlık olmuyor mu?

Cevap 4: Kadın veya erkek memurların meslek grupları fark etmeksizin, ister diş hekimi, ister mühendis, ister memur, ister polis, ister subay, ister hakim fark etmeksizin 5434 e tabi olarak emekli aylığı bağlanması sistemine dahil olabilmesi için mutlaka 2008 öncesinde memurluk hizmetinin olması gerekir, bu memurluk hizmeti mutlaka fiilen memurluk hizmeti olmayıp memurluk hizmeti sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık vb. gibi hizmetlerde sayılmaktadır. Bu nedenle sadece bu durumu yedek subaylık hizmeti ile sınırlı anlaşılmaması gerektiğini değerlendirmekteyiz.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kırklareli Üniversitesi, 2019 yılında kendisine tahsis edilen atama izinlerini yaktı
03 Ocak 2020 11:00		 Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu
03 Ocak 2020 08:21
Kurumlar, istisna kararı çıkmadıkça, bazı alımları bekletmeli!
03 Ocak 2020 00:05		 2020 yılı, tüm kamu personeli için, genel mal bildirimi yılı
31 Aralık 2019 15:19
Unvan değişikliği sınavları, mezuniyet dönemleri gözetilerek planlanmalı!
31 Aralık 2019 14:05		 Kadroya geçen taşeron işçilerin resmi tatillerdeki mesai ücretleri
30 Aralık 2019 14:20
AÖF, sınav görevli ücretlerini bu defa arttıracak mı?
30 Aralık 2019 14:01		 CTE, görevde yükselmede, çok kişinin hakkını yiyince, sınav notlarını gizledi
30 Aralık 2019 11:05
2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
28 Aralık 2019 00:01		 5 adımda Vietnam vizesi nasıl alınır?
27 Aralık 2019 15:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:36 - Sayıştay'a, 5 yeni üye seçilecek00:21 - Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:20 - SMS gönderilerine ilişkin yönetmelikte değişiklik00:20 - CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı00:03 - 2008 öncesinde esnaf ve işçiliği olan hekimler, hangi bakımdan 5434'e tabi olur?00:03 - 4 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:50 - Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı23:34 - Konya'nın Seydişehir ilçesinde DEAŞ'lı bir terörist yakalandı23:13 - Sivas'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu23:00 - Proje okullarına yapılan atamaların iptali için dava açıldı
22:51 - Hazine Bakanlığınca 7 Ocak'ta değişim ihaleleri gerçekleştirilecek22:37 - Kalın: Tarafları sağduyu içinde hareket etmeye davet ediyoruz22:34 - Yüksekova'da yoğun sis etkisini sürdürüyor22:32 - CTE'nin, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümünden haberi var mı?22:22 - Karamollaoğlu, 'Kasım Süleymani için üzgünüm' dedi22:22 - Randevusuz muayene olmak istedi, doktorun burnunu kırdı22:06 - Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yılı22:02 - Aydın'da aranan FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
2008 öncesinde esnaf ve işçiliği olan hekimler, hangi bakımdan 5434'e tabi olur?
SMS gönderilerine ilişkin yönetmelikte değişiklik
Sayıştay'a, 5 yeni üye seçilecek
4 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
jandarma'nın polis drone'nu vurması 1
Melih Germiyan 2
kakule 3
marcelo saracchi 3
02.01.2020 Olympiakos vs fenerbahce maçı 4
fotograflarda kendini begenmeme problemi 1
Arap şirketleri o arazileri ekip biçer artık olmayacak o proje 3
şu an çalan şarkı 1
2020 3
gram altın 4
SON İLANLAR
TSK, ALES puanıyla, öğretmen ve mühendis alacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 sözleşmeli personel alacak
Çatalzeytin Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateğ Maltepe Eğitim Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Türkiye Emlak Katılım Bnakası 7 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Bursa Beşaş Engelli 2 personel alacak
Aygın Ege Et Mamülleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam