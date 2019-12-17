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Dolandırmak istedikleri kişi savcı çıkınca tuzakları deşifre oldu

Ankara'da görevli Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap Yaren, piyasa fiyatı 3 bin 200 lira olan cep telefonunu 199 liraya sattıklarını söyleyen dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunup delil toplanması için sipariş verdi- Savcı huzurunda kamera kaydı alınarak açılan kargo paketinden sıvı sabun ve gümüş düğme bitkisi çıktı
 17 Aralık 2019 11:26
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Dolandırmak istedikleri kişi savcı çıkınca tuzakları deşifre oldu

- Cep telefonlarını piyasa fiyatının çok altında sattıklarını iddia eden şebeke üyelerinin tuzağı, dolandırmak istedikleri kişi savcı çıkınca deşifre oldu.

İstanbul'da kayıtlı bir telefon numarasından Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap Yaren'in cep telefonuna 27 Kasım'da "Sayın Abdulvahap Yaren, kayıp eşya bürosu (marka cep telefonunu) 199 TL'den satışa çıkardı, siz de sipariş vermek için hemen tıklayın" mesajı gönderildi. Devamında bir internet adresinin linkinin bulunduğu mesajı savcı dikkate almadı. Ancak 2 Aralık'ta Yaren'e aynı ifadelerin yer aldığı bir mesaj daha gönderildi.

İsmi kullanılarak gönderilen mesajdan rahatsız olan savcı, mesajda bulunan linkleri internetten kontrol ettiğinde, THY'nin logosu kullanılarak, satış ve pazarlama yapılıyormuş gibi gösterildiğini, aynı şekilde mesaj gönderenlerin birçok kişiyi mağdur ettiğine ilişkin yorumlar olduğunu tespit etti.

Savcı Yaren, bunun üzerine delil toplanması için söz konusu internet sitesi üzerinden iki telefon sipariş etti ve teslimat için savcılık adresini verdi.

Ertesi gün arayan kişiler, Savcı Yaren'e adresi teyit etmek istediklerini belirtti. Kendisini "Kemal Aksoy" olarak tanıtan kişi, Yaren'in, "Ben savcıyım. Dolandırıcılık yapıyorsanız başınız derde girer" uyarısına rağmen iki telefon için 349 lira ödeyerek kargoyu PTT'den alabileceğini, kargonun adrese teslim edilmeyeceğini söyledi.

Eylemlerinden vazgeçmeyen kişiler, Savcı Yaren'in cep telefonuna 8 Aralık'ta kargosunu teslim alabileceğini bildiren bir mesaj daha gönderdi.

Savcı Yaren, kargoyu teslim almadan önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunarak başından geçenleri bildirdi. Yaren, son mesajı gönderen kargo firmasının sipariş teslimi yapmadığını, PTT gibi kurumsal bir firmayı kullandığını, kargo firmasının da dolandırıcılık eyleminin içinde olduğunu düşündüğünü belirtti.

Dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için savcılıktan "postada el koyma işlemi" yapılmasını ve koli açma tutanağı düzenlenmesini talep eden Yaren, olayın faillerinin belirlenmesinin birçok vatandaşın dolandırılmasının da önüne geçeceğini ifade etti.

Savcılık, Yaren'in dilekçesindeki talebi kabul ederek, kargo için postada el koyma kararı aldı. Karar uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Adem Can'ın bizzat açtığı kargodan, iki ayrı kutu içerisinde birer sıvı sabun ve gümüş düğme bitkisi paketleri çıktı.

Dolandırıcılık eylemine karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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