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Pençe-3 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
|17 Aralık 2019 11:39
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
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