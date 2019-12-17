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İpotekli konut satışlarında 'faiz indirim rüzgarı' sürüyor

İpotekli konut satışlarında yılın bitimine bir ay kala 2018'in toplam rakamı geçildi- Kasımda 43 bin 911 ipotekli konut satışı, son üç yılın en yüksek kasım ayı rakamı olarak kayıtlara geçti
 17 Aralık 2019 11:53
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İpotekli konut satışlarında 'faiz indirim rüzgarı' sürüyor

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, faiz indirimlerinin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla üst üste 4 aydır yükseliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de gerilemesini sağladı. Merkez Bankası son dört toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek, yüzde 12'ye çekti.

Kamu bankalarının ağustosta konut faizlerini düşürmesi ve ardından özel bankaların da bu sürece dahil olması ipotekli konut satışlarında kıpırdanma yarattı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yıl başından temmuz sonuna kadar aylık bazda geçen yılın aynı ayına kıyasla azalan ipotekli konut satışları, kredi faizlerinin aylık yüzde 1'in altına gerilemesiyle ağustos ayından itibaren yükselişe geçti.

İpotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre ağustosta yüzde 168, eylülde yüzde 410,2, ekimde yüzde 525,1 ve kasımda yüzde 724,8 artış gösterdi. Böylece ipotekli konut satışları geçen yılın aynı döneme kıyasla üst üste 4 aydır artış kaydetti.

- 2018'in ipotekli konut satış rakamı geçildi

Öte yandan son dört ayda satılan ipotekli konut satışı, yılın ocak-temmuz dönemindeki satışın yaklaşık iki katına ulaştı. Yılın 7 ayında 95 bin 949, ağustos-kasım döneminde 186 bin 281 adet ipotekli konu satışı gerçekleşti.

Kasım ayındaki 43 bin 911 ipotekli konut satışı, son üç yılın en yüksek kasım ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl toplamda 276 bin 820 ipotekli konut satılmıştı. 2019'un bitimine bir ay kala geçen yılın toplam satışı geçilmiş oldu. Bu yılın 11 ayında 282 bin 230 ipotekli konut satışı yapıldı.

2013-2019 aylık ipotekli konut satış verileri şöyle:

Yıl/Ay

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

2013

36.581

37.150

41.809

40.812

45.270

43.763

46.053

31.559

37.835

26.337

36.600

36.343

460.112

2014

32.046

24.059

24.465

23.447

29.760

32.029

30.912

35.338

43.144

34.451

36.925

43.113

389.689

2015

33.178

36.952

45.315

46.063

40.086

40.503

30.754

36.021

28.684

27.996

28.553

40.283

434.388

2016

26.584

30.455

38.822

33.429

35.423

36.371

23.756

36.458

42.083

48.110

48.941

49.076

449.508

2017

35.993

38.676

50.424

43.334

41.738

35.210

38.575

38.743

40.534

38.593

37.250

34.029

473.099

2018

28.678

27.916

32.786

27.912

36.865

47.648

30.405

12.743

11.330

8.065

5.324

7.148

276.820

2019

6.537

8.890

22.762

22.461

14.916

7.319

13.064

34.148

57.811

50.411

43.911

282.230
Anadolu Ajansı
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