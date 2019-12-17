İpotekli konut satışlarında 'faiz indirim rüzgarı' sürüyor
|17 Aralık 2019 11:53
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Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, faiz indirimlerinin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla üst üste 4 aydır yükseliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de gerilemesini sağladı. Merkez Bankası son dört toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek, yüzde 12'ye çekti.
Kamu bankalarının ağustosta konut faizlerini düşürmesi ve ardından özel bankaların da bu sürece dahil olması ipotekli konut satışlarında kıpırdanma yarattı.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yıl başından temmuz sonuna kadar aylık bazda geçen yılın aynı ayına kıyasla azalan ipotekli konut satışları, kredi faizlerinin aylık yüzde 1'in altına gerilemesiyle ağustos ayından itibaren yükselişe geçti.
İpotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre ağustosta yüzde 168, eylülde yüzde 410,2, ekimde yüzde 525,1 ve kasımda yüzde 724,8 artış gösterdi. Böylece ipotekli konut satışları geçen yılın aynı döneme kıyasla üst üste 4 aydır artış kaydetti.
- 2018'in ipotekli konut satış rakamı geçildi
Öte yandan son dört ayda satılan ipotekli konut satışı, yılın ocak-temmuz dönemindeki satışın yaklaşık iki katına ulaştı. Yılın 7 ayında 95 bin 949, ağustos-kasım döneminde 186 bin 281 adet ipotekli konu satışı gerçekleşti.
Kasım ayındaki 43 bin 911 ipotekli konut satışı, son üç yılın en yüksek kasım ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl toplamda 276 bin 820 ipotekli konut satılmıştı. 2019'un bitimine bir ay kala geçen yılın toplam satışı geçilmiş oldu. Bu yılın 11 ayında 282 bin 230 ipotekli konut satışı yapıldı.
2013-2019 aylık ipotekli konut satış verileri şöyle:
|
Yıl/Ay
|
Ocak
|
Şubat
|
Mart
|
Nisan
|
Mayıs
|
Haziran
|
Temmuz
|
Ağustos
|
Eylül
|
Ekim
|
Kasım
|
Aralık
|
Toplam
|
2013
|
36.581
|
37.150
|
41.809
|
40.812
|
45.270
|
43.763
|
46.053
|
31.559
|
37.835
|
26.337
|
36.600
|
36.343
|
460.112
|
2014
|
32.046
|
24.059
|
24.465
|
23.447
|
29.760
|
32.029
|
30.912
|
35.338
|
43.144
|
34.451
|
36.925
|
43.113
|
389.689
|
2015
|
33.178
|
36.952
|
45.315
|
46.063
|
40.086
|
40.503
|
30.754
|
36.021
|
28.684
|
27.996
|
28.553
|
40.283
|
434.388
|
2016
|
26.584
|
30.455
|
38.822
|
33.429
|
35.423
|
36.371
|
23.756
|
36.458
|
42.083
|
48.110
|
48.941
|
49.076
|
449.508
|
2017
|
35.993
|
38.676
|
50.424
|
43.334
|
41.738
|
35.210
|
38.575
|
38.743
|
40.534
|
38.593
|
37.250
|
34.029
|
473.099
|
2018
|
28.678
|
27.916
|
32.786
|
27.912
|
36.865
|
47.648
|
30.405
|
12.743
|
11.330
|
8.065
|
5.324
|
7.148
|
276.820
|
2019
|
6.537
|
8.890
|
22.762
|
22.461
|
14.916
|
7.319
|
13.064
|
34.148
|
57.811
|
50.411
|
43.911
|
282.230
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