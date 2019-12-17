Lüks araç takla attı; 2 ölü 1 yaralı
|17 Aralık 2019 11:55
|Yazdır
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayıp takla atan lüks araçtaki 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nden Kuşadası istikametine ilerleyen Ali Korkmaz idaresindeki 09 KB 208 plakalı lüks araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayıp, takla atarak yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan araç sürücüsü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan olay yerinde hayatını kaybeden iki kişi Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından aracın tavan kısmı kesilerek sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tartıştığı PTT görevlisini oyuncak tabancayla tehdit eden kişi yakalandı
17 Aralık 2019 12:48
|Şırıngalı çikolata ile gelen ölüm haberinin yayın yasağı kaldırıldı
17 Aralık 2019 12:32
|Pençe-3 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17 Aralık 2019 11:39
|Dolandırmak istedikleri kişi savcı çıkınca tuzakları deşifre oldu
17 Aralık 2019 11:26
|Aydın'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
17 Aralık 2019 11:05
|Banka şubesine giren silahlı soyguncu ikna edilerek gözaltına alındı
17 Aralık 2019 10:53
|Sürüleri karışan Afganistan uyruklu çobanlar arasında silahlı kavga: 1 ölü
17 Aralık 2019 10:49
|Faizlerin düşmesiyle ipotekli satışlar yüzde 724 artış gösterdi
17 Aralık 2019 10:22
|Sigorta şirketlerini dolandırmak için 'damat' aramışlar
17 Aralık 2019 10:17
|Avustralya 1980'de Türk diplomatları şehit eden teröristlerin peşine düştü
17 Aralık 2019 09:58