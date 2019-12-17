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Gün ortasında dolar yükselişte

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 17 Aralık 2019 12:02
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Gün ortasında dolar yükselişte

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,86505,8660
Avro6,53406,5350
Sterlin7,72207,7600
ANKARA
ABD Doları5,83505,8950
Avro6,49006,5600
Sterlin7,68407,8410
Anadolu Ajansı
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